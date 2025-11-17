استاندار گیلان خبر داد:
تعطیلی مدارس و دانشگاهها و تأخیر در آغاز بهکار ادارات رشت همزمان با اجلاس خزر
استاندار گیلان از اعمال تمهیدات ویژه ترافیکی خبر داد و گفت: مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی روزهای سهشنبه و چهارشنبه تعطیل(غیر حضوری) و ادارات شهر رشت با ۲ ساعت تأخیر آغاز بهکار خواهند کرد.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری اجلاس استانداران استان های ساحلی کشورهای حوزه دریای خزر در رشت اظهار کرد: برگزاری این چنین اجلاس بزرگی نیازمند تمهیدات ویژه برای سهولت تردد و مدیریت شهری در روز اجلاس است.
وی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای سهولت در رفت و آمد و کاهش بار ترافیکی در روزهای برگزاری اجلاس اتخاذ شده است، گفت: با تصمیم گرفته شده روزهای سهشنبه و چهارشنبه تمامی مدارس شهر رشت در نوبت صبح و عصر، همچنین دانشگاهها و مراکز علمی ـ آموزشی دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی تعطیل و به صورت غیرحضوری خواهد بود.
استاندار گیلان با بیان اینکه مدیریت شرایط روز اجلاس نیازمند همراهی دستگاههای اجرایی است، افزود: ادارات رشت نیز در این بازه زمانی با ۲ ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
حقشناس هدف از این تصمیمات را کاهش ترافیک، تسهیل دسترسی هیاتهای شرکتکننده و فراهم کردن شرایط مطلوب برای برگزاری اجلاس عنوان و از همکاری مردم و مجموعههای آموزشی قدردانی کرد.