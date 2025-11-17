به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری اجلاس استانداران استان های ساحلی کشورهای حوزه دریای خزر در رشت اظهار کرد: برگزاری این چنین اجلاس بزرگی نیازمند تمهیدات ویژه برای سهولت تردد و مدیریت شهری در روز اجلاس است.

وی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای سهولت در رفت و آمد و کاهش بار ترافیکی در روزهای برگزاری اجلاس اتخاذ شده است، گفت: با تصمیم گرفته شده روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تمامی مدارس شهر رشت در نوبت صبح و عصر، همچنین دانشگاه‌ها و مراکز علمی‌ ـ‌ آموزشی دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی تعطیل و به صورت غیرحضوری خواهد بود.

استاندار گیلان با بیان اینکه مدیریت شرایط روز اجلاس نیازمند همراهی دستگاه‌‌های اجرایی است، افزود: ادارات رشت نیز در این بازه زمانی با ۲ ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

حق‌‌شناس هدف از این تصمیمات را کاهش ترافیک، تسهیل دسترسی هیات‌های شرکت‌کننده و فراهم‌ کردن شرایط مطلوب برای برگزاری اجلاس عنوان و از همکاری مردم و مجموعه‌های آموزشی قدردانی کرد.

