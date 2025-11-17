۱۴ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار دارند

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۰۸:۰۰ امروز دوشنبه ۲۶ آبان، شاخص کیفیت هوا براساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه شرکت ملی حفاری ایران در اهواز ۱۵۳، پادادشهر اهواز ۱۶۱، پست برق شماره ۳ اهواز ۱۵۱، ایستگاه ملاثانی ۱۵۲، کارون ۱۶۰، ایستگاه دانشگاه علوم پزشکی آبادان ۱۸۸، ایستگاه آبادان ۱۵۶، خرمشهر ۱۵۹، ماهشهر ۱۵۴، آغاجاری ۱۵۶ و ایستگاه شماره ۲ بهبهان ۱۶۸ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهر‌ها در شرایط «ناسالم» و «قرمز» بوده است.

همچنین هوای اندیمشک، دزفول، شوشتر، لالی، سوسنگرد، شادگان و هفتکل در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.

بنا بر شاخص ۲.۵ میکرون، هوای دزپارت، هویزه و اندیکا در وضعیت «قابل قبول» بوده و هوای هیچکدام از شهر‌های خوزستان در شرایط «پاک» نبوده است.

