مدیر کل منابع طبیعی گلستان:
اطفاء آتشسوزی جنگلهای بالا دست روستای محمد آباد شهرستان مینودشت
مدیر کل منابع طبیعی و بخیزداری گلستان گفت: آتشسوزی جنگلهای بالا دست روستای محمد آباد شهرستان مینودشت بطور کامل اطفا شد.
به گزارش ایلنای گلستان، علی اصغر نیکویی گفت: در پی وقوع یک فقره آتش سوزی در عرصههای جنگلی بالادست روستای محمدآباد، موسوم به «سرگل» با تلاش مشترک نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مینودشت و مشارکت فعال جوامع محلی و همیاران طبیعت، حریق با موفقیت مهار و بطور کامل اطفا شد.
وی افزود: در این عملیات همیاران طبیعت که در قالب گروههای ۱۱ نفره اطفای حریق محمدآباد ساماندهی شده بودند با بهرهگیری از دو دستگاه تراکتور مجهز به سمپاش، نقش مؤثری در مهار و خاموشسازی آتش ایفا کردند.
وی گفت: حضور بهموقع نیروهای عملیاتی و هماهنگی میان ماموران منابع طبیعی و مردم محلی، از گسترش آتشسوزی جلوگیری کرده و موجب کنترل کامل حریق شد.