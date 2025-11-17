خبرگزاری کار ایران
دستگیری قاچاقچی حرفه‌ای هنگام قطع درختان در منطقه حفاظت شده شهرستان تالش

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش از دستگیری یکی از قاچاقچیان حرفه‌ای قطع غیرمجاز درختان در منطقه حفاظت‌شده لیسار این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از تالش، اصغر خودکار گفت: در پی گشت‌زنی محیط‌بانان در جنگل‌های منطقه حفاظت‌شده لیسار تالش، یکی از قاچاقچیان حرفه‌ای که در حال قطع غیرمجاز درختان بود ، شناسایی و دستگیر شد.  

وی با بیان اینکه متهم دستگیرشده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد ، افزود: یگان حفاظت محیط زیست با همکاری نیروهای انتظامی و قضایی، با هرگونه قاچاق چوب و تخریب جنگل‌ها در شهرستان قاطعانه برخورد خواهد کرد.  

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش با اشاره به اهمیت حفاظت از جنگل‌های هیرکانی و ارزش زیست محیطی منطقه لیسار ، گفت: این جنگل‌ها به عنوان میراث طبیعی جهانی و ذخیره‌ گاه تنوع زیستی، به حفاظت جدی نیاز دارد و هرگونه تخریب و بهره‌برداری غیرمجاز و بی رویه از این مناطق ، تهدیدی جدی برای محیط زیست محسوب می‌شود.  

اصغر خودکار با قدردانی از تلاش محیط‌بانان منطقه، از مردم و جوامع محلی خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست تالش اطلاع دهند تا از این سرمایه‌های طبیعی و ارزشمند حفاظت شود.

