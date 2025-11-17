احمد مرادی در نشست خبری خبر داد؛
پیگیری فوری مجلس برای احیای پالایشگاه آفتاب و حل مشکل تأمین خوراک +فیلم
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد: رکود در پالایشگاه نفت آفتاب به دلیل نبود خوراک به مراحل حساس رسیده و مقرر شده با برگزاری جلسه مشترک کمیسیونهای مجلس و حضور وزیر نفت، این چالش به صورت اساسی برطرف شود.
احمد مرادی در نشست خبری با خبرنگاران و فعالان رسانهای استان هرمزگان، ضمن قدردانی از نقش رسانهها در طرح دغدغههای مردم، بر ضرورت گفتوگوی مستمر میان مسئولان و اصحاب رسانه برای بهبود روند اجرایی استان تأکید کرد.
مرادی در این نشست گفت: خبرنگاران با تحلیلهای دقیق و کارشناسانه نشان دادند که اهل مطالعه و تحقیق هستند و مسائل مردم را با دلسوزی مطرح میکنند. تلاش کردم تا حد توان به همه پرسشها پاسخ دهم و ادامه این نشستها میتواند بخش مهمی از مشکلات را قبل از بزرگ شدن حل کند.
او خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی استان نیز تأکید کرد: مسئولان باید ارتباط خود با رسانهها را حفظ کنند؛ حتی اگر انتقادی مطرح شود، ما معصوم نیستیم و ممکن است قصوری داشته باشیم. مهم این است که پیش از انباشته شدن مشکلات، توضیح بدهیم و ابهامات را رفع کنیم.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس با اشاره به اولویتهای کاری خود در استان افزود: در موضوعات بهداشت و درمان، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و خدماترسانی به مردم باید کارهای اساسی با استمرار و حضور میدانی دنبال شود. بخشی از اقدامات مربوط به پروژههای روستایی است و بخشی نیز در سطح ملی باید پیش برده شود.
مرادی اجرای «اَبَرپروژههایی که مردم از نمایندگان انتظار پیگیری جدی دارند» را ضروری دانست و گفت: همه باید دستبهدست هم بدهیم تا استان از وضعیت فعلی نجات پیدا کند. زیبنده نیست هرمزگان با داشتن صنایع عظیم، پالایشگاهها و ظرفیتهای بزرگ، در فهرست استانهای محروم و پرمشکل قرار بگیرد.
پیگیری وضعیت پالایشگاه نفت آفتاب
او در بخش دیگری از سخنان خود به سفر اخیر اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و فراکسیون کارآفرینی مجلس به هرمزگان اشاره کرد و گفت: در پالایشگاه نفت آفتاب که حدود ۲۷۰۰ نفر از نیروهای بومی استان مشغول به کارند، به دلیل عدم دریافت خوراک مناسب، رکود جدی ایجاد شده است.
مرادی افزود: تأکید ما این بود که وزارت نفت هرچه سریعتر خوراک این پالایشگاه را که مشابه خوراک پالایشگاه ستاره خلیج فارس است، تأمین کند. مقرر شد کمیسیون حقوقی و قضایی بهصورت مشترک با کمیسیون انرژی جلسهای با حضور وزیر نفت برگزار کند تا این مشکل به شکل اساسی و پایدار حل شود.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس در پایان با قدردانی از خبرنگاران گفت: رسانهها نشان دادند که اهل فن، متخصص و دلسوز مردم هستند. نقدهای منصفانه و کارشناسی آنان کمک بزرگی به اصلاح امور و پیشبرد منافع استان میکند.