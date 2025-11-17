استاندار لرستان:
ایجاد مرکز اسناد ملی در لرستان یک مطالبه مهم است
استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت راهاندازی مرکز نگهداری اسناد در استان گفت: لرستان خاستگاه تاریخ و تمدن، دارای پیشینهای کهن و برخوردار از غارهای باستانی، محل شناسایی و تکامل انسان هوشمند بوده و حفظ اسناد آن یک نیاز ضروری است.
به گزارش ایلنا، سیدسعید شاهرخی در دیدار با عارفه زارعی رئیس اسناد و کتابخانههای ملی منطقه غرب کشور اظهار داشت: ایجاد مرکز اسناد در لرستان یک مطالبه جدی است که به صورت مستمر پیگیری میشود.
وی با اشاره به ضرورت صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی استان ادامه داد: حجم قابل توجهی از اسناد تاریخی، پژوهشی و اداری در لرستان وجود دارد که نیازمند یک مرکز مجهز برای نگهداری، آرشیو و دسترسی استاندارد است بنابراین ایجاد چنین مرکزی یکی از نیازهای اصلی استان میباشد که باید با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی پیگیری و محقق شود.
استاندار لرستان با بیان اینکه این استان ریشه در تاریخ بشر دارد افزود: لرستان از مهمترین زیستبومهای انسان اولیه در فلات ایران است که وجود غارهای کهن و کشف شواهد حضور انسان هوشمند در این مناطق، نشان میدهد این سرزمین یکی از کانونهای اصلی شکلگیری تمدن بوده و اکنون محافظت از این پیشینه گرانبها وظیفهای ملی است.
شاهرخی همچنین از ضرورت تدوین و تکمیل «دانشنامه لرستان» سخن گفت و اظهار داشت: لرستان دارای ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و انسانی گستردهای است که باید در قالب یک دانشنامه جامع گردآوری و مستندسازی شود و همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی در این مسیر بسیار حائز اهمیت میباشد.