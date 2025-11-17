خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار لرستان:

ایجاد مرکز اسناد ملی در لرستان یک مطالبه مهم است

ایجاد مرکز اسناد ملی در لرستان یک مطالبه مهم است
کد خبر : 1715126
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت راه‌اندازی مرکز نگهداری اسناد در استان گفت: لرستان خاستگاه تاریخ و تمدن، دارای پیشینه‌ای کهن و برخوردار از غارهای باستانی، محل شناسایی و تکامل انسان هوشمند بوده و حفظ اسناد آن یک نیاز ضروری است.

به گزارش ایلنا، سیدسعید شاهرخی در دیدار با عارفه زارعی رئیس اسناد و کتابخانه‌های ملی منطقه غرب کشور اظهار داشت: ایجاد مرکز اسناد در لرستان یک مطالبه جدی است که به صورت مستمر پیگیری می‌شود. 

وی با اشاره به ضرورت صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی استان ادامه داد: حجم قابل توجهی از اسناد تاریخی، پژوهشی و اداری در لرستان وجود دارد که نیازمند یک مرکز مجهز برای نگهداری، آرشیو و دسترسی استاندارد است بنابراین ایجاد چنین مرکزی یکی از نیازهای اصلی استان می‌باشد که باید با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی پیگیری و محقق شود. 

استاندار لرستان با بیان اینکه این استان ریشه در تاریخ بشر دارد افزود: لرستان از مهمترین زیست‌بوم‌های انسان اولیه در فلات ایران است که وجود غارهای کهن و کشف شواهد حضور انسان هوشمند در این مناطق، نشان می‌دهد این سرزمین یکی از کانون‌های اصلی شکل‌گیری تمدن بوده و اکنون محافظت از این پیشینه گران‌بها وظیفه‌ای ملی است. 

شاهرخی همچنین از ضرورت تدوین و تکمیل «دانشنامه لرستان» سخن گفت و اظهار داشت: لرستان دارای ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و انسانی گسترده‌ای است که باید در قالب یک دانشنامه جامع گردآوری و مستندسازی شود و همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی در این مسیر بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ