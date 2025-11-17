خبرگزاری کار ایران
نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری:

تفحص شهدای گمنام، بازگرداندن نمادهای نور و عزت به دامان ملت ایران

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: شهدای گمنام حامل ندای نور، بیداری، عزت و طهارت هستند و این دانه‌های مروارید را فرزندان ایران در صحراهای جنگ تحمیلی با کوشش و تلاش تفحص می‌کنند و به دامان ملت ایران گسیل می‌دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام سید ابوالحسن فاطمی شامگاه یکشنبه در آیین استقبال از شهدای گمنام در فرودگاه بین‌المللی شهرکرد اظهار داشت: خدا را سپاس می‌گوییم که ما را در مسیر عزت، آبرومندی، خدمت به ارزش‌ها، احیای اسلام ناب و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) توفیق داد.

نماینده ولی‌فقیه در استان چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به راهی که امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی ترسیم کرده‌اند، تصریح کرد: این راه، ندای نور، بیداری، عزت و طهارت در سراسر جهان است.

وی با توصیف شهدا به "استخوان‌های مقدس" و "دانه‌های مروارید"، خاطرنشان کرد: این فرزندان پرافتخار ملت ایران هستند که توسط فرزندان امروز ایران در صحراهای جنگ تحمیلی با کوشش پیدا شده و مانند تسبیحی گرد هم جمع می‌شوند و به دامان ملت بازمی‌گردند. 

امام جمعه شهرکرد در بخش دیگری از سخنانش به موضوع رهبری جهانی پرداخت و گفت: جهان به رهبری غرب به سوی انحطاط پیش می‌رود و با وجود پیشرفت‌های فراوان، راه دفن ارزش‌ها را در پیش گرفته است. غرب توان رهبری دنیا را ندارد.

فاطمی افزود: آنچه غرب ترسیم می‌کند، چیزی جز بدبختی و پستی به ارمغان نمی‌آورد و ترامپ، آمریکا و جهان غرب لیاقت رهبری جهان را ندارند.

وی با اشاره به رویدادهای غزه، تاکید کرد: گاهی به ذهنم می‌آید این راهی که ترامپ در پیش گرفته است، بلایش بر سر آمریکا و واشنگتن نازل می‌شود. او دنیا را به جنگ و تباهی می‌کشاند و این سیاست‌ها شیطانی است.

فاطمی در پایان تصریح کرد: خدا را شاکریم که در ایران و تحت رهبری مقام معظم رهبری، راهی پرصلابت و منتهی به شاهراه رهبری حضرت ولی‌عصر (عج) را در پیش داریم.

به گزارش ایلنا، آیین‌های رسمی تشییع پیکر این شهدای گمنام روز دوشنبه سوم آذرماه جاری، همزمان با سراسر کشور و مقارن با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در شهرکرد برگزار می‌شود و پس از این آیین، پیکر سه شهید گمنام برای خاکسپاری نهایی به شهرستان‌های فرخ‌شهر (سورک)، کیار (تشنیز) و شهرکرد (هرچگان) منتقل خواهد شد. سه پیکر دیگر نیز پس از برگزاری مراسم استان، برای تشریفات نهایی به معراج شهدای تهران بازگردانده می‌شوند.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
