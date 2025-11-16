به گزارش ایلنا، صبح یک‌شنبه، جلسه تخصصی و تعاملی مشترک اداره کل تعاون، بانک توسعه تعاون، اتاق تعاون و تعاونگران جویبار با حضور سید علی اصغر حسینی شیروانی سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، علیرضا اکبری مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون و معاونین این بانک، احمد پویش مدیر امور تعاون اداره کل و روسا و کارشناسان ستادی این حوزه، رضا رستمی دبیر اتاق تعاون استان، مسلم لطیفی رییس اداره تعاون کار شهرستان جویباردر شهرک صنعتی کوهی خیل جویبار برگزار شد.

سید علی اصغر حسینی شیروانی سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در این جلسه با اشاره به نام‌گذاری سال ۲۰۲۵ از سوی سازمان ملل به‌عنوان «سال تعاون» و شعار «تعاونی‌ها جهان بهتری می‌سازند» گفت: پذیرش روح تعاون و کار جمعی نیاز امروز جامعه ماست.

وی افزود: تعاون، پیش از آن‌که یک ساختار حقوقی باشد، یک روحیه و فرهنگ همکاری است و در تعاونی، اصالت با کار جمعی است و همه اعضا، فارغ از توان مالی خود، در تصمیم‌گیری حق برابر دارند.

سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به ظرفیت بالای بخش تعاون در استان بیان کرد: بیش از ۸ هزار تعاونی فعال در استان وجود دارند که نشان از روحیه بالای کار جمعی در استان هستیم.

رییس شورای هماهنگی تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران افزود: حمایت های دولت چهاردهم نیز از تعاونی ها با پرداخت بیش از ۹۴۰ میلیارد تومان از محل خطوط اعتباری در استان مازندران با حمایت بانک توسعه تعاون گواه این مهم است.

حسینی شیروانی خاطرنشان کرد: بدنبال ایجاد یک شبکه ارتباطی و تعاملی وسیع بین اداره کل تعاون، بانک توسعه تعاون، اتاق تعاون و تعاونگران با هدف توسعه این بخش مهم هستیم.

وی ادامه داد: همه ما باید طبق سند توسعه بخش تعاون برای افزایش سهم این بخش مردمی در اقتصاد تلاش کنیم.

علیرضا اکبری مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون نیز در این جلسه با اشاره به اینکه بانک توسعه تعاون تنها بانک دولتی تخصصی و توسعه ای بخش تعاون است، اظهار کرد: آماده حمایت از تعاونگران هستیم و ایجاد ارتباطات مستمر این مهم را تقویت می کند.

وی افزود: این بانک در تمامی اعتبارات اشتغالزایی نقش آفرین بوده و تفاهم نامه های مطلوبی در حوزه های مهم منعقد شده است.

اکبری خاطرنشان کرد: در حوزه های صنعت، گردشگری، کشاورزی، طرح های دانش بنیان، حوزه پسماند و... با اولویت تعاونی ها آماده مشارکت هستیم و تعاونگران و همه بخش ها می توانند از خدمات این بانک استفاده کنند.

رضا رستمی دبیر اتاق تعاون مازندران نیز در این جلسه اظهار کرد: همدلی و هم افزایی در بخش تعاون باعث توسعه این بخش مهم در استان و کشور خواهد شد.

وی افزود: ایجاد شبکه ارتباطی موثر میان متولیان و تعاونگران نیز اثرات مثبتی را در پی خواهد داشت.

احمد پویش مدیر امور تعاون اداره کل نیز در این جلسه اظهار کرد: بررسی مشکلات تعاونگران در همه شهرهای استان برگزار می شود.

وی ادامه داد: هدف برگزاری این جلسات ایجاد فضای گفتگوی بی واسطه بین تعاونگران و مدیران است.

پویش بر ضرورت جذب اعتبارات اشتغال‌زایی توسط تعاونی ها با هدف توسعه این بخش تأکید کرد و گفت: تسهیلات بسیار خوبی در دو سال گذشته به بخش تعاون اختصاص داده شده است.

وی افزود: تعاونی ها باید اطلاعات لازم را در سامانه جامع و هوشمند تعاون ثبت کنند زیرا مبنای پرداخت تسهیلات و همه مشوق ها این سامانه می باشد.

مدیر امور تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران تصریح کرد: شهرستان جویبار در حوزه تعاون بسیار موفق می باشد و تعاونی های بزرگی در آن فعالیت می کنند.

گفتنی است تعاونگران حاضر در این جلسه به بیان مشکلات خود پرداختند و به صورت تخصصی توسط مدیران حاضر مورد پیگیری قرار گرفت.

انتهای پیام/