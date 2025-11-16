۶۰ درصد اراضی کشاورزی وابسته به سد سفیدرود است

به گزارش ایلنا از فومن، اسماعیل قاسمی ظهر یکشنبه در جلسه شورای آب کشاورزی ضمن تسلیت ایام فاطمیه با اشاره به اهمیت تأمین آب برای کشاورزی و دامداری که عمده فعالیت مردم این شهرستان را تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: شهرستان فومن دارای ۱۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی است که ۶۰ درصد از آن از طریق کانال آب سد سفیدرود تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: ۴۰ درصد باقی‌مانده اراضی از طریق آب‌بندان‌ها، رودخانه‌ها و روش‌های سنتی آبیاری می‌شوند.

عبور از سال زراعی دشوار و افزایش تولید

فرماندار فومن با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی شورای آب کشاورزی در سال زراعی جاری، از تلاش دستگاه‌های اجرایی و کشاورزان تقدیر کرد و افزود: با وجود همه سختی‌ها، خوشبختانه افزایش تولید را نیز در پی داشتیم که خبر خوبی است.

وی نسبت به وضعیت منابع آبی هشدار داد و بیان کرد: بحران آب در تابستان امسال جدی است و ما باید از همین اکنون برای تأمین آب کشاورزی شهرستان برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم تا در آینده دچار مشکل نشویم.

لایروبی به عنوان اولویت اصلی

فرماندار فومن، مهم‌ترین تمهیداتی که باید فراهم شود را بهره‌برداری از ظرفیت آب‌بندان‌ها و لایروبی آب‌بندان‌های مورد نیاز دانست و گفت: شهرستان فومن دارای ۱۹۰ پهنه آب‌بندان است که ۹۸ پهنه آن در اختیار منطقه شهرستان و مابقی تحت نظارت جهاد کشاورزی است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده، گفت: در کمیته برنامه‌ریزی، جهاد کشاورزی اعتبار ۸۵ هکتار لایروبی را تأمین کرده است. با توجه به این اقدامات و شرایط سخت اقتصادی، لازم است از تمامی ظرفیت‌های موجود به بهترین نحو استفاده کنیم.

