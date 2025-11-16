به گزارش ایلنا، افسانه خواست‌خدایی امروز ۲۵ آبان در صحن شورای شهر شیراز با اشاره به حضور رئیس شورا و اعضای حاضر گفت: انتظار می‌رود تذکرات و انتقادات اعضا با رعایت قانون و احترام به آیین‌نامه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

خواست‌خدایی اظهار داشت: در کمیسیونی که تنها متخصص آن حوزه هستم، درخواست خود را برای عضویت طبق قانون و در موعد مقرر ثبت کرده ام.

به گفته وی، درخواست عضویت در تاریخ ۲۹ شهریور ارائه شده و طبق قانون تعداد اعضای هر کمیسیون نباید بیش از ۷ نفر باشد و درصورت افزایش تعداد، باید رأی‌گیری صورت گیرد.

وی تأکید کرد: در رأی‌گیری علنی این موضوع ثبت شده و حضور متخصص در کمیسیون برنامه و بودجه مورد تأیید بوده است.

خواست‌خدایی افزود: در جلسه‌ای که موضوع در هیئت‌رئیسه مطرح شده، پاسخ ارائه‌شده با آنچه در قانون تصریح شده تطابق ندارد. ملاک تصمیم‌گیری باید قانون باشد و نباید تفاسیر متفاوت از قانون ارائه شود.

به گفته این عضو شورا، در پاسخ هیئت‌رئیسه عنوان شده که جابه‌جایی عضو از یک کمیسیون به کمیسیون دیگر موضوعیت دارد، در حالی‌که وی اعلام کرده درخواست جابه‌جایی نداده و از ابتدا قصد داشته در کمیسیون برنامه حضور داشته باشد.

خواست‌خدایی توضیح داد: تبصره یک ماده مربوطه به‌صراحت حداکثر تعداد اعضا را ۷ نفر تعیین کرده و هرگونه افزایش نیازمند رأی دو سوم است؛ در حالی‌که کمیسیون خدمات شهری نیز مشمول همین قانون بوده اما استثنائاتی برای آن در نظر گرفته شده است.

وی همچنین با اشاره به ماده ۱۰۰ و شیوه‌نامه داخلی شورا گفت که شیوه‌نامه داخلی بر اساس قانون جدید نیازمند اصلاح است و تا زمانی که اصلاحات انجام نشده، رسمیت کامل ندارد.

به گفته این عضو شورای شهر شیراز، در پاسخ هیئت‌رئیسه ذکر شده که هر دو لایحه بدون تغییر اساسی تنها با تشخیص هیئت‌رئیسه تا شش ماه آینده قابل طرح در شورا نیست.

خواست‌خدایی از رئیس شورا پرسید که چرا درخواست قانونی یکی از اعضا برای عضویت در کمیسیون باید با چنین دلایلی رد شود.

وی تأکید کرد: رئیس شورا حقوقدان است و باید در این موارد بر اساس قانون عمل کند، نه براساس تفاسیر.

خواست خدایی افزود: من وکیل پایه یک دادگستری و تنها عضو شورا با تحصیلات حقوقی در دو مقطع لیسانس و ارشد هستم و انتظار می‌رود که موارد قانونی به‌درستی رعایت شود. درخواست‌هایی که به ریاست شورا ارسال می‌شود طرح یا لایحه نیستند و نباید چنین تلقی شوند.

این عضو شورا همچنین به روند حذف تذکرهای شفاهی اعتراض کرد و گفت: در کمیسیون تلفیق نیز بارها اعلام شده که این حذف ایراد دارد و تذکرات شفاهی ابزار نظارتی شورا محسوب می‌شود. با حذف این تذکرات، شورا قدرت نظارتی خود را از دست می‌دهد.

وی افزود: رأی‌گیری برای حذف تذکرهای شفاهی انجام شده اما نتیجه آن هنوز رسماً اعلام نشده است.

خواست‌خدایی در پایان گفت: مخاطب سخنان من شهرداری نیست و امروز فقط با شورا صحبت می‌کنم. اگر سخنان من اجازه طرح پیدا نکند، پس چه زمانی باید درباره این مسائل صحبت کرد؟ او پس از بیان تذکرات خود تأکید کرد که این موارد جنبه سیاسی ندارد و از کسانی که تصور کرده‌اند نطق او سیاسی بوده است، عذرخواهی می‌کند.

