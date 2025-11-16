به گزارش ایلنا از قزوین، یوسف شیخ‌الملوکی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی اظهار کرد: با توجه به گذر سامانه بارشی از اواخر وقت امروز تا اواخر وقت فردا شاهد بارش‌های رگباری همراه با وزش باد لحظه‌ای شدید با احتمال رعدوبرق در کلیه نقاط استان خواهیم بود.

وی با اشاره به احتمال لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید افقی افزود: رعایت احتیاط لازم هنگام رانندگی در جاده‌های برون‌شهری و درون‌شهری ضرورت دارد.

مدیرکل هواشناسی استان قزوین با بیان اینکه احتمال برخورد صاعقه به ویژه در ارتفاعات و نقاط کوهستانی وجود دارد، گفت: افراد به ویژه کوهنوردان باید از صعود به ارتفاعات اجتناب و کارفرمایان نیز از انجام کار در اماکن و مناطق مرتفع خودداری کنند.

شیخ‌الملوکی عنوان کرد: با توجه به وزش باد شدید و احتمال خسارت دیدن سازه‌های سبک و موقت محکم کردن سازه‌های سبک، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر لزوم در نظر گرفتن تمهیدات لازم در بخش‌های کشاورزی، راهداری و خدمات شهری ادامه داد: با توجه به وزش شدید باد احتمال خیزش گردوخاک محلی وجود دارد و افراد دارای بیماری‌های تنفسی باید با احتیاط تردد کنند.

انتهای پیام/