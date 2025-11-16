تشکیل پرونده قضایی برای واحد ضایعاتی آلاینده هوا در لنگرود
در پی انتشار دود و بوی ناشی از سوزاندن ضایعات پلاستیکی در لنگرود، یک واحد ضایعاتی متخلف شناسایی و با تشکیل پرونده قضایی به مراجع قانونی معرفی شد.
به گزارش ایلنا، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود گفت: یک واحد ضایعاتی که با سوزاندن مواد پلاستیکی موجب آلودگی هوا در شهرستان لنگرود شده بود، شناسایی و پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی شد.
حسین جهش افزود: واحدهای ضایعاتی، بازوی مهم سازمان حفاظت محیط زیست در جمعآوری و بازیافت پسماند خشک هستند، اما فعالیت آنها باید مطابق ضوابط باشد و نباید به آلودگی محیط زیست منجر شود.
وی اضافه کرد: آتشزدن ضایعات رفتاری مجرمانه است و پیگرد قانونی در پی دارد.