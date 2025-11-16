سرانه آب در گلستان تنها هزار و ۲۵۰ مترمکعب است

به گزارش ایلنای گلستان، ایرج حیدریان با اشاره به بحران کم‌آبی با بیان اینکه ۸۸ درصد آب استان در بخش کشاورزی با راندمان بسیار پایین مصرف می‌شود، افزود: از ۲۵۰ هزار هکتار اراضی تحت پوشش روش‌های نوین آبیاری، تنها ۳۰ درصد اجرایی شده که نیازمند توجه فوری است.

وی موضوع سیلاب را از دیگر چالش‌های مهم استان برشمرد و یادآور شد: استان گلستان با دارا بودن حوزه‌های آبریز پرشیب و زمان تمرکز کم بارش‌ها، مستعد سیلاب است. سیل سال ۹۸ حدود ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خسارت به استان وارد کرد که در صورت بهره‌برداری از سدهای آقدکش و نرماب، این خسارات تا حد زیادی قابل پیشگیری بود و شهرستان آق قلا که در خط القعر واقع شده است، دچار مشکل نمی‌شد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای گلستان با اشاره به تصویب اعتبارات ماده ۲۸ برای پروژه‌های آبی استان، خواستار تسریع در تخصیص این اعتبارات شد و گفت: برای اجرای طرح‌های بزرگ سه منبع داریم که منبع اصلی آن مولدسازی است.

حیدریان با اشاره به تصویب اعتبارات سد نرماب در شرق استان با حضور رئیس مجلس، اظهارکرد: این سد علاوه بر تأمین آب کشاورزی ۱۰ هزار هکتار اراضی، نقش مهمی در کنترل سیلاب دارد. بدنه سد کامل است اما موضوع اسکان مجدد و استملاک اراضی نیازمند اقدام فوری وزارت اقتصاد است.

وی با بیان اینکه استان گلستان و فارس تنها استان‌های باقی‌مانده برای استفاده از اعتبارات بانک توسعه اسلامی هستند، افزود: ایران سومین سهام‌دار این بانک پس از عربستان و لیبی است اما کمترین بهره‌برداری را دارد. در زمان تدوین پیوست قانون بودجه باید سهم ریالی کارهایی مثل استملاک اراضی در نظر گرفته شود، الان ۵ هزار و ۷۰۰ هکتار شبکه اجرا کردیم سهم ریالی در نظر می‌گیرند نه تخصیص و نه اعتبار آن مناسب نیست.

حیدریان مشکل اصلی در استفاده از ظرفیت اوراق مرابحه را کارمزد بالای بانک‌ها عنوان کرد و گفت: کارمزد بیش از ۲۰ درصد برای پیمانکاران هیچ انگیزه‌ای ایجاد نمی‌کند. خواهش ما این است که سازمان برنامه و بودجه همانند سال ۹۴ برای اسناد خزانه، قدرت خرید در نظر بگیرد.

وی در پایان تأکید کرد: باید سهم ریالی اعتبارات در بودجه به‌درستی دیده شود تا بتوانیم از سپرده‌های خود در بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌های آبی استان استفاده کنیم.

