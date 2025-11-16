خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اسناد و کتابخانه های ملی غرب کشور:

۴هزار نسخه کتاب از لرستان به مرکز اسناد و کتابخانه ملی اهدا شده است

۴هزار نسخه کتاب از لرستان به مرکز اسناد و کتابخانه ملی اهدا شده است
کد خبر : 1714885
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اسناد و کتابخانه های ملی غرب کشور گفت: تاکنون ۴هزار نسخه کتاب از لرستان به مرکز اسناد و کتابخانه ملی اهدا شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عارفه زارعی امروز یکشنبه در اولین جلسه شورای اسناد و کتابخانه ملی استان لرستان اظهار داشت: بعد از ۳۵ سال با همراهی استاندار و معاون سیاسی استاندار لرستان، این جلسه فعال شده و اولین جلسه آن نیز در هفته کتاب برگزار شده است. 

وی افزود: این مرکز باهدف حفظ هویت فرهنگی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی برای آیندگان فعالیت می‌کند و سازماندهی اسناد دولتی و…بخشی از فعالیت‌های آن می‌باشد. 

رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران «منطقه غرب کشور» ادامه داد: فعالیت‌های این مرکز ۵ استان غرب کشور را پوشش می‌دهد. 

زارعی گفت: این اسناد نشان دهنده سنت، آداب و…ما هستند و در کتابخانه ملی ثبت و پس از اسکن و…در اختیار پژوهشگران قرار می‌گیرند. 

وی افزود: سازماندهی اسناد دفاع مقدس نیز یکی از مهمترین اقدامات این مرکز است. 

رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران «منطقه غرب کشور» ادامه داد: شرایط استاندارد برای نگهداری اسناد باید در همه استان‌ها وجود داشته باشد. 

زارعی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عملکرد دستگاه‌های مختلف در این زمینه گفت: در لرستان ۵۷ سازمان در ارتباط مستمر و فعالیت با این مرکز هستند، ۷ نیمه فعال و ۱۲ غیرفعال هستند و تاکنون نیز ۴هزار نسخه کتاب از لرستان به مرکز اسناد و کتابخانه ملی اهدا شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ