به گزارش خبرنگار ایلنا، عارفه زارعی امروز یکشنبه در اولین جلسه شورای اسناد و کتابخانه ملی استان لرستان اظهار داشت: بعد از ۳۵ سال با همراهی استاندار و معاون سیاسی استاندار لرستان، این جلسه فعال شده و اولین جلسه آن نیز در هفته کتاب برگزار شده است.

وی افزود: این مرکز باهدف حفظ هویت فرهنگی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی برای آیندگان فعالیت می‌کند و سازماندهی اسناد دولتی و…بخشی از فعالیت‌های آن می‌باشد.

رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران «منطقه غرب کشور» ادامه داد: فعالیت‌های این مرکز ۵ استان غرب کشور را پوشش می‌دهد.

زارعی گفت: این اسناد نشان دهنده سنت، آداب و…ما هستند و در کتابخانه ملی ثبت و پس از اسکن و…در اختیار پژوهشگران قرار می‌گیرند.

وی افزود: سازماندهی اسناد دفاع مقدس نیز یکی از مهمترین اقدامات این مرکز است.

رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران «منطقه غرب کشور» ادامه داد: شرایط استاندارد برای نگهداری اسناد باید در همه استان‌ها وجود داشته باشد.

زارعی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عملکرد دستگاه‌های مختلف در این زمینه گفت: در لرستان ۵۷ سازمان در ارتباط مستمر و فعالیت با این مرکز هستند، ۷ نیمه فعال و ۱۲ غیرفعال هستند و تاکنون نیز ۴هزار نسخه کتاب از لرستان به مرکز اسناد و کتابخانه ملی اهدا شده است.

انتهای پیام/