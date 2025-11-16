مرکز اسناد و کتابخانه ملی، زیرساخت حافظه ما است

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی روز یکشنبه بیست و پنجم آبان ماه در اولین شورای اسناد و کتابخانه ملی لرستان، اظهارداشت: این جلسه، اولین جلسه شورای اسناد و کتابخانه‌های لرستان است که در استان برگزار می‌شود و در غرب کشور و استان لرستان هم مسولیت تهیه این بستر از نظر ثبت اتفاقات برای آیندگان، برعهده ماست.

وی ادامه داد: وجود این مرکز در لرستان از بعد ایجاد یک لایه هویتی، ملی و قانونی، علمی و پژوهشی، فرهنگی و هویتی و مسأله امنیت فرهنگی و حکمرانی دانایی، وظیفه و مسئولیت برای ما ایجاد می‌کند.

معاون سیاسی استاندار لرستان با بیان اینکه لرستان باوجود پیشینه تاریخی و فرهنگی یک استان پرسند است، گفت: خوشبختانه دارایی‌های فرهنگی ما غنی است، موزه ملی ایران یک بخش به آن اختصاص داده است و در این زمینه نیز باید کار اطلاع‌رسانی گسترده برای نگهداری اسناد در استان نیز صورت بگیرد.

پورعلی افزود: تهیه دانشنامه دفاع مقدس در ده جلد و فعالیت‌های مرکز ایران‌شناسی و لرستان‌شناسی در این راستا نیز اقدامات خوبی برای گردآوری اسناد در لرستان می‌باشد.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شده است که کمیته فرهنگی مجمع مشورتی در زمینه گردآوری اطلاعات اسناد و کتابهای تاریخی استان اقدام کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن تبریک هفته کتاب، شکل گیری تعاونی ناشرین را اقدام بسیار خوبی عنوان کرد و گفت: تولید کتاب یک زیست بوم با مشارکت بخشهای مختلف است و در این راستا از ناشرین، مولفین و خرید کتاب حمایت‌های لازم را خواهیم داشت.

پورعلی افزود: علاوه بر این طرح بسته هدیه فرهنگی لرستان که شامل کتاب مولفین و ناشرین استان باشد، نیز به زودی معرفی می‌شود.

وی ادامه داد: ما در لرستان برای اجرای قانون اسناد آمادگی کامل داریم و از طرفی انگیزه و نشاط کافی نیز برای همکاری فعالان این حوزه وجود دارد.

معاون سیاسی استاندار لرستان گفت: مرکز ملی اسناد و کتابخانه ملی ایران نیز در این زمینه لرستان را ویژه‌تر ببینید زیرا فعالیت دستگاه‌های مرتبط و بنیاد لرستان‌شناسی و ایران‌شناسی شاخه لرستان در تعامل با اسناد و کتابخانه غرب کشور، عملکرد بسیار خوبی خواهد داشت.

انتهای پیام/