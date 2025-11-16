خبرگزاری کار ایران
وزش شدید باد فردا دوشنبه در گیلان

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: پس از چند روز هوای ابری و نیمه ابری، فردا دوشنبه در گیلان وزش باد شدید پیش بینی شده است.

به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس گفت: براساس نقشه‌های هواشناسی ، وزش شدید باد به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها و گاهی با شکل گیری ناپایداری موقتی در بعضی نقاط رگبار و رعد و برق پراکنده برای فردا دوشنبه پیش بینی شده است.

وی، کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما و مه آلودگی هوا را از پدیده‌های جوی برای فردا عنوان کرد و افزود: دریای خزر امروز برای فعالیت‌های دریانوردی و صید مناسب و فردا با حداکثر ارتفاع موج ۷۰ سانتی متر، در برخی ساعات نامناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: بیشترین دما در شبانه روز گذشته از لیسار تالش ۲۰ درجه سلسیوس و کمترین دما از منطقه اسب وونی در همین شهرستان، ۹ درجه سلسیوس گزارش شد.

دادرس افزود: دمای فعلی رشت، مرکز گیلان ۲۰ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۸ درصد است.

وی گفت: طبق نقشه‌های هواشناسی، این سامانه از اواخر وقت فردا از گیلان خارج شده و هوای استان از سه شنبه تا پایان هفته آفتابی همراه با افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما پیش بینی شده است.

