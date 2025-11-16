خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهردار رشت:

انتقال میدان میوه و تره‌بار رشت در دستور کار شهرداری است

انتقال میدان میوه و تره‌بار رشت در دستور کار شهرداری است
کد خبر : 1714861
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار رشت گفت: شش ماه است که مراحل اولیه بررسی اراضی برای انتقال میدان میوه و تره‌بار انجام شده و اراضی وقفی و منابع طبیعی در مسیر واگذاری به شهرداری قرار دارند.

به گزارش ایلنا از رشت، رحیم شوقی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه علنی صحن شورای اسلامی رشت اظهار کرد: در خصوص انتقال میدان میوه و تره‌بار حدود شش ماه است که در دستور کار قرار دارد و حداقل سه مرحله از اراضی پیشنهادی بازدید شده است.

وی گفت: اقدامات اولیه برای انتقال اراضی از منابع طبیعی به شهرداری انجام شده است و مسیر راه‌آهن واگذار شد و قیمت واگذاری حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است.

شهردار رشت تصریح کرد: اراضی وقفی نیز که همجوار این محل است که توسط شهرداری اجاره طولانی مدت خواهد شد تا در آینده‌ای نزدیک شاهد انتقال این میدان باشیم.

شوقی با اشاره به احداث تراموا در سطح شهر افزود: طبق مصوبه وزارت کشور این پروژه گام بندی شده است که راه‌اندازی بی آر تی در سطح شهر از مؤلفه‌های آن است تا شناسایی خطوط و برآیند تردد صورت بگیرد.

وی ضمن تاکید بر تقویت خطوط حمل و نقل بیان کرد: با توجه به وضعیت بودجه عمرانی، آغاز پروژه جدید دور از انتظار است اما در دستور کار قرار دارد تا با تأمین بودجه شاهد اجرای آن باشیم.

شهردار رشت به آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی ساختمان شهرداری رشت اشاره کرد و افزود: داربست‌ها امروز برداشته خواهد شد و آماده‌سازی داخل ساختمان فارغ از تجهیزات سرمایشی و گرمایشی حدود یک ماه زمان‌بر است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ