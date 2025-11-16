به گزارش ایلنا از رشت، رحیم شوقی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه علنی صحن شورای اسلامی رشت اظهار کرد: در خصوص انتقال میدان میوه و تره‌بار حدود شش ماه است که در دستور کار قرار دارد و حداقل سه مرحله از اراضی پیشنهادی بازدید شده است.

وی گفت: اقدامات اولیه برای انتقال اراضی از منابع طبیعی به شهرداری انجام شده است و مسیر راه‌آهن واگذار شد و قیمت واگذاری حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است.

شهردار رشت تصریح کرد: اراضی وقفی نیز که همجوار این محل است که توسط شهرداری اجاره طولانی مدت خواهد شد تا در آینده‌ای نزدیک شاهد انتقال این میدان باشیم.

شوقی با اشاره به احداث تراموا در سطح شهر افزود: طبق مصوبه وزارت کشور این پروژه گام بندی شده است که راه‌اندازی بی آر تی در سطح شهر از مؤلفه‌های آن است تا شناسایی خطوط و برآیند تردد صورت بگیرد.

وی ضمن تاکید بر تقویت خطوط حمل و نقل بیان کرد: با توجه به وضعیت بودجه عمرانی، آغاز پروژه جدید دور از انتظار است اما در دستور کار قرار دارد تا با تأمین بودجه شاهد اجرای آن باشیم.

شهردار رشت به آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی ساختمان شهرداری رشت اشاره کرد و افزود: داربست‌ها امروز برداشته خواهد شد و آماده‌سازی داخل ساختمان فارغ از تجهیزات سرمایشی و گرمایشی حدود یک ماه زمان‌بر است.

