مدیرکل امور مالیاتی استان همدان:
مؤدیان خوشحساب تا پایان آبان از بیشترین بخشودگی برخوردار میشوند
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان گفت: مؤدیانی که بدهیهای قطعیشده مالیاتی خود را تا پایان آبانماه جاری پرداخت و تسویه کنند، از حداکثر میزان بخشودگی جرایم مالیاتی برخوردار خواهند شد.
به گزارش ایلنا از همدان، وجیهاله ذکوری با اشاره به سیاست سازمان امور مالیاتی در حمایت از مؤدیان خوشحساب و تسهیل در پرداخت بدهیها اظهار کرد: این فرصت ویژه در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار و کمک به پایداری جریان تولید فراهم شده است.
وی افزود: هدف اصلی از اجرای این سیاست، ترغیب مؤدیان به تسویه بهموقع بدهیها و کاهش فشار مالی بر واحدهای اقتصادی است.
مدیرکل امور مالیاتی همدان خاطرنشان کرد: برخورداری از این بخشودگی منوط به مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی استان و تکمیل فرآیند تسویه در مهلت مقرر است.
ذکوری در پایان تاکید کرد: مؤدیانی که دارای بدهیهای معوق هستند، برای استفاده از مزایای کامل و حداکثری بخشودگی جرایم مالیاتی فرصت دارند تا پایان آبانماه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند.