خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان:

مؤدیان خوش‌حساب تا پایان آبان از بیشترین بخشودگی برخوردار می‌شوند

مؤدیان خوش‌حساب تا پایان آبان از بیشترین بخشودگی برخوردار می‌شوند
کد خبر : 1714796
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان گفت: مؤدیانی که بدهی‌های قطعی‌شده مالیاتی خود را تا پایان آبان‌ماه جاری پرداخت و تسویه کنند، از حداکثر میزان بخشودگی جرایم مالیاتی برخوردار خواهند شد.

به گزارش ایلنا از همدان، وجیه‌اله ذکوری با اشاره به سیاست سازمان امور مالیاتی در حمایت از مؤدیان خوش‌حساب و تسهیل در پرداخت بدهی‌ها اظهار کرد: این فرصت ویژه در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار و کمک به پایداری جریان تولید فراهم شده است.

وی افزود: هدف اصلی از اجرای این سیاست، ترغیب مؤدیان به تسویه به‌موقع بدهی‌ها و کاهش فشار مالی بر واحدهای اقتصادی است.

مدیرکل امور مالیاتی همدان خاطرنشان کرد: برخورداری از این بخشودگی منوط به مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی استان و تکمیل فرآیند تسویه در مهلت مقرر است.

ذکوری در پایان تاکید کرد: مؤدیانی که دارای بدهی‌های معوق هستند، برای استفاده از مزایای کامل و حداکثری بخشودگی جرایم مالیاتی فرصت دارند تا پایان آبان‌ماه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ