جاعلین اوراق قضایی توسط مأمورین حفاظت‌ و اطلاعات دادگستری مازندران دستگیر شدند

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، دکتر عباس پوریانی افزود: احدی از متهمین، با توجه به اختلافات مالی با فرد دیگر، ضمن جعل امضای منتسب به دادستان یکی از شهرهای مرکزی استان، نسبت به ارائه برگ جلب جعلی به وی اقدام کرده بود.

رئیس‌کل دادگستری مازندران ادامه داد: با وصول گزارش تخلف به دادستانی شهرستان و صدور دستور قضایی، متهم از سوی مأمورین حفاظت‌واطلاعات دادگستری مازندران دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی در دادسرای شهرستان، جهت تحقیقات اولیه تحت نظر قرار گرفت.

پوریانی تأکید کرد: متصدی مرکز خدمات اینترنتی که ضمن همکاری با متهم نسبت به جعل امضای دادستان اقدام کرده بود نیز با دستور قضایی بازداشت و ضمن توقیف رایانه مشارالیه، مرکز مربوطه پلمب شد.

پوریانی خاطرنشان کرد: دادگستری مازندران با افرادی که حیثیت دستگاه قضایی را با خدشه مواجه کرده و با منتسب کردن خود به مقامات قضایی، انتظامی و سایر مسئولین، نسبت به فریب شهروندان اقدام کنند، برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض خواهد داشت.

