با توجه به وضعیت آلودگی گسترده هوا در اکثر شهرستان های خوزستان و تاکید استاندار بر ایفای نقش همه دستگاه‌ها و استفاده از همه ظرفیت‌ها در راستای کاهش اثرات منفی ناشی از این شرایط، طرح استانی «سلامت همشهری» برنامه‌ریزی و از سه شنبه ۲۰ آبان ماه به مدت ۴ روز به اجرا در آمد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان با اشاره به اینکه طرح «سلامت همشهری» در قالب برپایی ایستگاه‌های سیار و موقت سلامت محور و آگاهی بخشی در ۲۱ شهرستان خوزستان عملیاتی شد، اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح ارتقای سلامت عمومی، افزایش دسترسی شهروندان به خدمات اولیه بهداشتی و کمک به کاهش پیامدهای ناشی از شرایط نامساعد جوی و آلودگی هوا بود که با مشارکت ۴۵۶ پرسنل و داوطلب آموزش‌دیده در شهرستان‌های آبادان، آغاجاری، اندیمشک، اهواز، امیدیه، بهبهان، بندر ماهشهر، کرخه، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، گتوند، کارون، خرمشهر، شادگان، شوشتر، شوش، مسجدسلیمان، هندیجان، هفتکل و هویزه محقق شد.

دکتر حسن عبودی مزرعی افزود:۱۶۲ ایستگاه موقت و سیار پایش سلامت در نقاط پرتردد شهری مستقر شده و به بیش از ۵۳ هزار و۵۳۰ نفر خدمات متنوعی نظیر اهدای ماسک، سنجش قند و فشار خون و اکسیژن تراپی ارائه شد.

وی افزود: ایستگاه‌های پایش سلامت با بهره‌گیری از ۳۱۹ قلم تجهیزات پزشکی شامل کپسول‌های اکسیژن، پالس اکسی متر و دیگر ابزارهای سنجش، امکان ارائه خدمات فوری مانند اکسیژن‌تراپی و ارزیابی سطح اکسیژن خون را برای شهروندان فراهم کردند و این تجهیزات به‌ویژه برای افرادی که با مشکلات تنفسی مواجه بودند یا مدت طولانی در معرض آلودگی هوا قرار داشتند، به‌طور ویژه مورد استفاده قرار گرفت.

عبودی مزرعی توضیح داد: در کنار ارزیابی سلامت، ۱ هزار و ۸۲۶ نسخه بروشور آموزشی با محوریت مراقبت‌های بهداشتی و راهکارهای پیشگیری از عوارض تنفسی در راستای افزایش آگاهی اجتماعی و تقویت رفتارهای محافظتی در میان مردم توزیع شد.

او با بیان اینکه ارزش ریالی خدمات ارائه‌ شده در طرح «سلامت همشهری» بالغ بر ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است،که از محل خیرین و اعتبارات جمعیت هلال‌احمر تأمین شده است، ضمن قدردانی از همراهی و مشارکت ارزشمند پرسنل، اعضای داوطلب و خیرین در اجرای این طرح، بر تداوم برنامه‌های سلامت‌محور با هدف افزایش تاب‌آوری اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تقویت فرهنگ پیشگیری تأکید کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان همچنین از تمهیدات ویژه‌ای جهت ارائه خدمات سلامت محور در سطح مدارس استان خبر داد.

