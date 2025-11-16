خبرگزاری کار ایران
در شرایط بحرانی آلودگی هوا محقق شد؛

بهره‌مندی بیش از ۵۳ هزار و ۵۰۰ خوزستانی از خدمات سلامت محور هلال‌احمر

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان از اجرای طرح استانی «سلامت همشهری» در ۱۶۲ ایستگاه پایش سلامت این جمعیت در مناطق پرتردد ۲۱ شهرستان خبر داد.

به  گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط‌عمومی جمعیت هلال‌احمر استان؛ با توجه به وضعیت آلودگی گسترده هوا در اکثر شهرستان های خوزستان و تاکید استاندار بر ایفای نقش همه دستگاه‌ها و استفاده از همه ظرفیت‌ها در راستای کاهش اثرات منفی ناشی از این شرایط، طرح استانی «سلامت همشهری» برنامه‌ریزی و از سه شنبه ۲۰ آبان ماه به مدت ۴ روز به اجرا در آمد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان با اشاره به اینکه طرح «سلامت همشهری» در قالب برپایی ایستگاه‌های سیار و موقت سلامت محور و آگاهی بخشی در ۲۱ شهرستان خوزستان عملیاتی شد، اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح ارتقای سلامت عمومی، افزایش دسترسی شهروندان به خدمات اولیه بهداشتی و کمک به کاهش پیامدهای ناشی از شرایط نامساعد جوی و آلودگی هوا بود که با مشارکت ۴۵۶ پرسنل و داوطلب آموزش‌دیده در شهرستان‌های آبادان، آغاجاری، اندیمشک، اهواز، امیدیه، بهبهان، بندر ماهشهر، کرخه، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، گتوند، کارون، خرمشهر، شادگان، شوشتر، شوش، مسجدسلیمان، هندیجان، هفتکل و هویزه محقق شد.

دکتر حسن عبودی مزرعی افزود:۱۶۲ ایستگاه موقت و سیار پایش سلامت در نقاط پرتردد شهری مستقر شده و به بیش از ۵۳ هزار و۵۳۰ نفر خدمات متنوعی نظیر اهدای ماسک، سنجش قند و فشار خون و اکسیژن تراپی ارائه شد.

وی افزود: ایستگاه‌های پایش سلامت با بهره‌گیری از ۳۱۹ قلم تجهیزات پزشکی شامل کپسول‌های اکسیژن، پالس اکسی متر و دیگر ابزارهای سنجش، امکان ارائه خدمات فوری مانند اکسیژن‌تراپی و ارزیابی سطح اکسیژن خون را برای شهروندان فراهم کردند و این تجهیزات به‌ویژه برای افرادی که با مشکلات تنفسی مواجه بودند یا مدت طولانی در معرض آلودگی هوا قرار داشتند، به‌طور ویژه مورد استفاده قرار گرفت.

عبودی مزرعی توضیح داد: در کنار ارزیابی سلامت، ۱ هزار و ۸۲۶ نسخه بروشور آموزشی با محوریت مراقبت‌های بهداشتی و راهکارهای پیشگیری از عوارض تنفسی در راستای افزایش آگاهی اجتماعی و تقویت رفتارهای محافظتی در میان مردم توزیع شد.

او با بیان اینکه ارزش ریالی خدمات ارائه‌ شده در طرح «سلامت همشهری» بالغ بر ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است،که از محل خیرین و اعتبارات جمعیت هلال‌احمر  تأمین شده است، ضمن قدردانی از همراهی و مشارکت ارزشمند پرسنل، اعضای داوطلب و خیرین در اجرای این طرح، بر تداوم برنامه‌های سلامت‌محور با هدف افزایش تاب‌آوری اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تقویت فرهنگ پیشگیری تأکید کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان همچنین از تمهیدات ویژه‌ای جهت ارائه خدمات سلامت محور در سطح مدارس استان خبر داد.

