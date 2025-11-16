705 هزار و779 مشترک همدانی از نعمت گاز برخوردارند

به گزارش ایلنا از همدان، مجید الهیاری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در سالن جلسات گاز اظهار‌ کرد: مشترکان در این مدت به‌طور صد درصد از گاز پایدار بهره‌مند بوده‌اند و شبکه گازرسانی استان بدون وقفه و با ضریب اطمینان بالا در حال ارائه خدمات است.

مدیرعامل شرکت گاز همدان با اشاره به توسعه انشعابات گازرسانی در شهرستان‌ها افزود: امسال تعداد مشترکین جدید در شهرستان‌ها به تفکیک شامل ۲۹۷ مشترک در اسدآباد، ۲۸۳ در بهار، ۳۷۲ در تویسرکان, ۱۷۲ در درگزین، ۳۵۲ در رزن، ۱۳۸ در فامنین، ۴۲۹ در کبودراهنگ، ۱۲۶۴ در ملایر، ۶۵۲ در نهاوند و ۴۱۹۷ مشترک در همدان بوده است.

وی بیان کرد: مهرماه امسال، ۱۱/۰۴ کیلومتر شبکه‌گذاری خط تغذیه و توزیع جدید در استان اجرا شده و میزان عملیات شبکه‌گذاری خط تغذیه و توزیع در شهرها و روستاهای استان به ۱۰۳۶۴ ۱۰ هزار و ۳۶۴ کیلومتر رسیده است.

اللهیاری با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف ادامه داد: با توجه به فرارسیدن فصل سرما، رعایت الگوهای مصرف بهینهضروری است بنابراین استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، تنظیم دمای محیط ۲۰ درجه و جلوگیری از هدررفت حرارت، هم به اقتصاد خانوار کمک می‌کند و هم پایداری گازرسانی را در روزهای سرد تضمین می‌کند.

وی تاکید کرد: همکاری شهروندان در مصرف مسئولانه انرژی باعث شده امسال شاهد کاهش مصرف و پایداری بیشتر شبکه باشیم و امیدواریم این روند ادامه یابد.

