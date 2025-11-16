مسئول اداره میراثفرهنگی کازرون اعلام کرد:
مرمت بناهای تاریخی کازرون شتاب میگیرد
مسئول اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کازرون، با اعلام جزئیات برنامههای اخیر این اداره، از آغاز مرحله جدید حفاظت و مرمت آثار تاریخی این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدجواد جوکاری گفت: کازرون بهعنوان یکی از کانونهای مهم میراث تاریخی و مذهبی استان فارس، نیازمند توجه ویژه و تخصیص اعتبارات مستمر برای حفظ هویت فرهنگی منطقه است.
مسئول اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کازرون با اشاره به شروع عملیات مرمت امامزاده سیدعبدالله بلیانی گفت: این بنای ارزشمند که قدمت آن به قرن هفتم هجری میرسد، بخشی جداییناپذیر از تاریخ فرهنگی کازرون است و مرمت آن با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال آغاز شده و شامل بازسازی بخشهای بیرونی، ساماندهی فضای پیرامونی و مرمت گنبد در دو بخش داخلی و خارجی است.
جوکاری افزود:توجه به آثار مذهبی ـ تاریخی نهتنها به حفظ میراث معنوی منطقه کمک میکند، بلکه در توسعه گردشگری زیارتی نیز نقش مهمی دارد.
وی در پایان از برنامهریزی برای مرمت چند بنای دیگر در سال جاری خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با ادامه تخصیص اعتبارات استانی و ملی، روند حفاظت از میراث ارزشمند کازرون شتاب بیشتری بگیرد.