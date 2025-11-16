خبرگزاری کار ایران
مدیرکل دامپزشکی فارس مطرح کرد؛

تب برفکی به انسان منتقل نمی‌شود

تب برفکی به انسان منتقل نمی‌شود
مدیرکل دامپزشکی استان فارس گفت: تب برفکی بیماری مشترک میان انسان و دام نیست بنابراین شهروندان می‌توانند با اطمینان خاطر گوشت را از مراکز مجاز تهیه و مصرف کنند.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا ناظمی با بیان اینکه بیماری مذکور تنها در دام مشاهده می‌شود و هیچ تهدیدی برای سلامت مصرف‌کنندگان ایجاد نمی‌کند، تصریح کرد: مهم‌ترین نگرانی ما کنترل سرعت انتشار بیماری در دام‌ها می باشد و خوشبختانه تولید گوشت و فعالیت کارخانجات لبنی استان بدون وقفه ادامه دارد.

وی با اشاره به پوشش مطلوب واکسیناسیون دامی در فارس، افزود: خوشبختانه تاکنون موردی مبنی بر بیماری تب برفکی در واحدهای صنعتی شناسایی نشده است و با تمام توان، رسیدن به مرحله نهایی کنترل بیماری در استان فارس دنبال می شود.

ناظمی اظهار کرد: نخستین کانون بیماری در پانزدهم مهرماه در گاوداری سنتی در شهرستان شیراز شناسایی و بلافاصله عملیات واکنش سریع آغاز شد.

مدیرکل دامپزشکی استان فارس ابراز کرد: تشکیل قرارگاه بیماری تب برفکی در استانداری فارس، انجام واکسیناسیون در بین گاوداری‌ها و دامداری‌های استان، روند پیگیری تأمین واکسن مونووالان جهت انجام واکسیناسیون در بین دام‌های دارای شرایط لازم تا رسیدن به سطح ایمنی مورد انتظار، خرید مواد ضدعفونی کننده جهت دامداران و انجام عملیات ضدعفونی کردن دامداری‌های درکانون بیماری به صورت رایگان و برقراری قرارگاه امنیت زیستی در ستاد بحران استانداری از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای کنترل بیماری است.

وی با بیان اینکه فارس با دارا بودن بیش از ۶ میلیون رأس دام سبک، بیشترین جمعیت کشور را دارد، اظهار کرد: حدود ۳۰۰ هزار رأس دام سنگین نیز در فارس وجود دارد و بیشترین پوشش واکسیناسیون هم مربوط به دام سنگین می باشد.

ناظمی با اشاره به اینکه گزینه‌های مشکوک در واحدهای سنتی نیز ردیابی می شود و تمهیدات لازم جهت جبران کاهش شیر در برخی دامداری‌های کوچک اتخاذ شده است، ابراز کرد: با همراهی دامداران، روند کنترل بیماری مثبت و امیدوارکننده است.

مدیرکل دامپزشکی استان فارس تاکید کرد: هم استانی های عزیز گوشت قرمز را صرفا از مراکز دارای مهر دامپزشکی خرید کنید.

