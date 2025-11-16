برداشت چای ترش از مزارع هویزه آغاز شد

به گزارش ایلنا از خوزستان، منصور سعیدی‌مفرد اظهار داشت: کشت چای ترش به‌عنوان یکی از محصولات کم‌نیاز به آب و مقاوم به شرایط اقلیمی گرم و خشک منطقه، در راستای اجرای طرح تغییر الگوی کشت و استفاده بهینه از منابع آب و خاک انجام می‌شود.

وی افزود: چای ترش علاوه بر ارزش اقتصادی بالا، دارای خواص دارویی و تغذیه‌ای فراوانی است و می‌تواند منبع درآمد مناسبی برای کشاورزان منطقه باشد. این محصول در صنایع غذایی و دارویی نیز کاربرد گسترده‌ای دارد.

سعیدی مفرد تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود سطح زیر کشت چای ترش در سال‌های آینده در شهرستان افزایش یابد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در تلاش است تا ضمن حمایت از کشت‌های جایگزین، توسعه کشت‌های اقتصادی و سازگار با اقلیم منطقه را در دستور کار خود قرار دهد.

