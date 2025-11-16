برداشت چای ترش از مزارع هویزه آغاز شد
مدیر جهاد کشاورزی هویزه از آغاز برداشت چای ترش در روستای حویش نیس این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، منصور سعیدیمفرد اظهار داشت: کشت چای ترش بهعنوان یکی از محصولات کمنیاز به آب و مقاوم به شرایط اقلیمی گرم و خشک منطقه، در راستای اجرای طرح تغییر الگوی کشت و استفاده بهینه از منابع آب و خاک انجام میشود.
وی افزود: چای ترش علاوه بر ارزش اقتصادی بالا، دارای خواص دارویی و تغذیهای فراوانی است و میتواند منبع درآمد مناسبی برای کشاورزان منطقه باشد. این محصول در صنایع غذایی و دارویی نیز کاربرد گستردهای دارد.
سعیدی مفرد تصریح کرد: پیشبینی میشود سطح زیر کشت چای ترش در سالهای آینده در شهرستان افزایش یابد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در تلاش است تا ضمن حمایت از کشتهای جایگزین، توسعه کشتهای اقتصادی و سازگار با اقلیم منطقه را در دستور کار خود قرار دهد.