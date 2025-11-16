خبرگزاری کار ایران
دومین روز بارندگی در نقاط مختلف خوزستان

دومین روز بارندگی در نقاط مختلف خوزستان
برای دومین روز پیایی، بارش باران شهر‌های مختلف خوزستان را فرا گرفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیر کل هواشناسی استان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته میزان بارش در شوشتر ۱۹.۸، بستان ۱۲.۱، اندیمشک ۱۰.۷، گتوند ۳.۳، لالی ۳، ایستگاه کشاورزی  اهواز ۲.۴، فرودگاه اهواز ۱، آبادان ۰.۳ و  شوش ۰.۲ ثبت شده است.

محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه بارش باران از روز گذشته با ورود سامانه بارشی در استان آغاز شده است، ادامه داد: بارش باران تا اواسط هفته جاری در مناطق مختلف خوزستان ادامه خواهد داشت.

 

