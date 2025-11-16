دومین روز بارندگی در نقاط مختلف خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیر کل هواشناسی استان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته میزان بارش در شوشتر ۱۹.۸، بستان ۱۲.۱، اندیمشک ۱۰.۷، گتوند ۳.۳، لالی ۳، ایستگاه کشاورزی اهواز ۲.۴، فرودگاه اهواز ۱، آبادان ۰.۳ و شوش ۰.۲ ثبت شده است.

محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه بارش باران از روز گذشته با ورود سامانه بارشی در استان آغاز شده است، ادامه داد: بارش باران تا اواسط هفته جاری در مناطق مختلف خوزستان ادامه خواهد داشت.

