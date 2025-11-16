خبرگزاری کار ایران
جزئیات آلودگی هوا در شهرهای خوزستان

جزئیات آلودگی هوا در شهرهای خوزستان
شاخص کیفی هوای ۷ شهر استان در وضعیت قرمز و ناسالم و ۶ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۷ صبح امروز یکشنبه ۲۵ آبان، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه نیوساید اهواز ۱۵۹،  استانداری خوزستان در اهواز ۱۵۳، معاونت بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهواز ۱۵۴، اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان در اهواز ۱۵۲، مرکز بهداشت شرق اهواز ۱۷۱، پادادشهر اهواز ۱۵۶، پست برق شماره ۳ اهواز ۱۵۱، ایستگاه کارون ۱۶۳، ایستگاه دانشگاه علوم پزشکی آبادان ۱۷۷، ایستگاه آبادان ۱۶۷، خرمشهر ۱۶۵، ماهشهر ۱۵۹، آغاجاری ۱۵۶ و ایستگاه شماره ۲ بهبهان ۱۶۱ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهر‌ها در شرایط «ناسالم» و «قرمز» بوده است.

همچنین هوای دزفول، شوشتر، ملاثانی، ماهشهر، آغاجاری و هفتکل در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.

بنا بر شاخص ۲.۵ میکرون، هوای هویزه، اندیمشک، لالی و اندیکا در وضعیت «قابل قبول» بوده و هوای هیچکدام از شهر‌های خوزستان در شرایط «پاک» نبوده است.

