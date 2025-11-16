کتابخانه مرکزی ارومیه برگزیده کشوری شد/دریافت نشان «همخوان» از دست رییس جمهور
کتابخانه مرکزی آذربایجانغربی در آیین ملی گرامیداشت روز «کتاب، کتابخوانی و کتابدار موفق به دریافت نشان «همخوان» در بخش خدمات ویژه گروههای خاص شد و عنوان کتابخانه برتر کشور را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کتابخانه مرکزی آذربایجانغربی در نخستین دوره «همخوان؛ نشان کتابخانه عمومی ایران» به عنوان کتابخانه برتر کشوری در بخش خدمات برای گروههای خاص معرفی شد و نشان همخوان را دریافت کرد.
این موفقیت در آیین گرامیداشت روز «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» که همزمان با آغاز سیوسومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در تالار وحدت تهران برگزار شد، اعلام گردید.
این مراسم با حضور مسعود پزشکیان؛ رئیسجمهور، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، جمعی از مسئولان فرهنگی، اهالی فرهنگ و هنر و کتابداران برگزار شد.
طبق اعلام برگزارکنندگان، کتابخانه مرکزی ارومیه با ارائه طرحها و خدمات مؤثر به گروههای خاص، ارتقای دسترسیپذیری و اجرای برنامههای نوآورانه، توانسته در میان کتابخانههای سراسر کشور جایگاه برتر را کسب کند.