جزئیات زمینلرزه شیراز اعلام شد
مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران جزئیات فنی زمینلرزه صبح امروز شیراز را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، این زمینلرزه در ۲۵ آبان ۱۴۰۴ و در ساعت ۰۵:۵۱:۳۵ به وقت محلی رخ داده است.
کانون این زمینلرزه در عمق هشت کیلومتری از سطح زمین و در موقعیت جغرافیایی ۲۹.۶۳ درجه شمالی و ۵۲.۳۷ درجه شرقی در نزدیکی شهر شیراز ثبت شده است.
بزرگی این رویداد لرزهای ۳.۴ ریشتر اعلام شده است.
این زمینلرزه در فاصله تنها ۱۵ کیلومتری شهر شیراز، ۲۲ کیلومتری شهر خانه زنیان و ۳۸ کیلومتری شهر زرقان به وقوع پیوسته است.
با توجه به عمق کم و بزرگی متوسط این زمینلرزه، تاکنون گزارشی مبنی بر بروز خسارت جانی یا مالی از سوی مراجع امدادی دریافت نشده است.
این زمینلرزه در بیشتر مناطق شهر شیراز احساس شده است.