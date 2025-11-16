خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات زمین‌لرزه شیراز اعلام شد

جزئیات زمین‌لرزه شیراز اعلام شد
کد خبر : 1714590
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران جزئیات فنی زمین‌لرزه صبح امروز شیراز را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، این زمین‌لرزه در ۲۵ آبان ۱۴۰۴ و در ساعت ۰۵:۵۱:۳۵ به وقت محلی رخ داده است.

کانون این زمین‌لرزه در عمق هشت کیلومتری از سطح زمین و در موقعیت جغرافیایی ۲۹.۶۳ درجه شمالی و ۵۲.۳۷ درجه شرقی در نزدیکی شهر شیراز ثبت شده است.

بزرگی این رویداد لرزه‌ای ۳.۴ ریشتر اعلام شده است.

جزئیات زمین‌لرزه شیراز اعلام شد

این زمین‌لرزه در فاصله تنها ۱۵ کیلومتری شهر شیراز، ۲۲ کیلومتری شهر خانه زنیان و ۳۸ کیلومتری شهر زرقان به وقوع پیوسته است.

با توجه به عمق کم و بزرگی متوسط این زمین‌لرزه، تاکنون گزارشی مبنی بر بروز خسارت جانی یا مالی از سوی مراجع امدادی دریافت نشده است.

این زمین‌لرزه در بیشتر مناطق شهر شیراز احساس شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ