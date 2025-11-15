پوستر چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر رونمایی شد/ ۴۵ فیلم از ٣٠ کشور دنیا در شیراز به نمایش در می آید

به گزارش ایلنا، رئیس سازمان امور سینمایی اعلام کرد که جشنواره جهانی فیلم فجر امسال با یاد و نام عباس کیارستمی، روایتگر بزرگ هویت ایرانی، برگزار می‌شود؛ رویدادی که قرار است شیراز فرهنگ‌پرور را میزبان شکوهمندترین جشن سینمای جهان کند.

رائد فریدزاده با اشاره به اهمیت روایت‌های سینمایی و نقش آنها در ثبت حافظه جمعی، گفت: اگر لحظه‌ای در سکوت تأمل کنیم، درمی‌یابیم که هر یک از این آثار بخشی از حافظه ما را روایت می‌کنند؛ حافظه‌ای که با نام یکی از بزرگ‌ترین چهره‌های سینمای جهان، مرحوم عباس کیارستمی، گره خورده است.

فریدزاده با تاکید بر جایگاه جهانی کیارستمی ادامه داد: خالق این آثار، روایتگر بخش مهمی از هویت جمعی ما بوده است و جشنواره جهانی افتخار دارد که پوسترش به نام و یاد آقای کیارستمی مزین باشد. رئیس سازمان امور سینمایی گفت: نحوه روایتگری او پیوندی عمیق با فرهنگ، زبان و اندیشه ایرانی دارد؛ برگزاری این رویداد در شیراز موجب شکوفایی بیشتر فعالیت‌های فرهنگی و هنری شود. برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر مطابق با استانداردهای بین‌المللی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر با اشاره به برگزاری این رویداد در شیراز گفت: برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام خواهد شد و در سال‌های آینده بخش‌های مختلف فرهنگی، هنری و ملی به شکلی منسجم‌تر در آن تعریف خواهد شد. روح‌الله حسینی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به استقبال مردم شیراز بیان کرد: مردم این شهر همواره علاقه‌مند و همراه سینما بوده‌اند و جشنواره امسال با حضور مخاطبان گسترده در شهر برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد:سالن‌های نمایش مجموعه شهر آفتاب از استانداردهای فنی بالایی برخوردار هستند و حتی شرایط آن در برخی موارد از تهران نیز بهتر است.

دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر افزود: این رویداد تجربه‌ای متفاوت برای جشنواره جهانی فیلم فجر خواهد بود و مشارکت مردم محلی یکی از اهداف اصلی جشنواره است.

حسینی درباره ساختار جشنواره امسال توضیح داد: ٤ بخش اصلی رقابتی در جشنواره وجود دارد و از حدود ۴۵ فیلم تنها ٨ یا ٩ فیلم ایرانی هستند و مابقی آثار خارجی هستند.

دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: نزدیک به ۲۰۰ سینماگر خارجی شامل عوامل، خریداران و چهره‌های شاخص در جشنواره حضور دارند. علاوه بر این، کارگاه‌ها و نشست‌هایی با محوریت ارتباط میان سینما و شعر در طول جشنواره برگزار خواهد شد که یکی از ویژگی‌های مهم و اساسی جشنواره است.

وی درباره مشارکت مردم شیراز در این جشنواره گفت: جشنواره باید با مشارکت مردم شیراز برگزار شود و تجربه‌ای ارزشمند برای شهر ایجاد کند؛ اکران فیلم‌ها در شیراز باعث می‌شود مخاطبان محلی شاهد تمامی آثار باشند و پیش‌تر این فرصت در تهران محدود بود.

دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر تأکید کرد: حضور مردم محلی و مشارکت آنها در جشنواره یکی از شاخصه‌های موفقیت رویداد است و برنامه‌ریزی شده که تمامی فیلم‌ها در شیراز اکران شوند.

حسینی درباره معیار انتخاب فیلم‌ها توضیح داد کیفیت آثار و هم‌خوانی با رویکرد سینمای شاعرانه ملاک اصلی بوده است. سینمای شاعرانه همیشه بخشی مهم از سینمای ایران بوده و جشنواره تلاش دارد این جریان در شیراز بازتاب مناسبی داشته باشد.

وی درباره حضور بازیگران و عوامل فیلم‌ها گفت: فیلم‌های ایرانی و خارجی با حضور عوامل و بازیگران خود اکران خواهند شد و امکان دیدار مخاطبان با آنها فراهم است. نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی با حضور سینماگران خارجی برگزار خواهد شد تا سطح دانش فیلمسازان ارتقا یابد.

دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر ادامه داد: همچنین برنامه‌ریزی شده که کارگاه‌ها و جلسات تخصصی به موضوعات مختلف سینمای شاعرانه و ارتباط سینما با شعر اختصاص داشته باشد و سینماگران جوان و علاقه‌مندان بتوانند از تجربیات فیلمسازان خارجی استفاده کنند.

حسینی درباره گستردگی جشنواره و حضور کشور‌های مختلف افزود: امسال فیلم‌هایی از حدود ٣٠ تا ٤٠ کشور دریافت شده و ثبت شده‌اند؛ با‌توجه‌به محدودیت تعداد آثار قابل نمایش، از میان آنها حدود ۴۵ فیلم انتخاب شده‌اند. این تعداد شامل فیلم‌های ایرانی و خارجی است که حضور عوامل و بازیگرانشان نیز در طول جشنواره پیش‌بینی شده است.

دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر درباره بودجه و حمایت‌ها توضیح داد: برگزاری چنین رویدادی هزینه‌هایی دارد و در کنار کمک‌های استان، کمک‌هایی از پایتخت نیز دریافت خواهد شد. هدف از این کمک‌ها برگزاری جشنواره‌ای در تراز جهانی و حفظ جایگاه شیراز به‌عنوان میزبان اصلی است.

او تأکید کرد: این جشنواره نه تنها به فیلم و سینما اختصاص دارد بلکه ظرفیت ایجاد تعامل فرهنگی و اقتصادی برای استان فارس را نیز دارد.

وی درباره اهمیت حضور رسانه‌ها گفت: اصحاب رسانه باید با همراهی خود به موفقیت جشنواره کمک کنند تا این رویداد در سال اول با کیفیت بالا برگزار شود. سال اول برگزاری در شیراز بسیار مهم است و همه باید دست به دست هم دهند تا جشنواره‌ای آبرومند و در تراز بین‌المللی برگزار شود.

حسینی درباره تجربه جشنواره‌های گذشته بیان کرد: برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در تهران تجربه خوبی برای تعامل با مخاطبان خارجی و مهمانان بین‌المللی بوده و تلاش می‌شود این تجربه به شیراز منتقل شود. با انتقال جشنواره به شیراز، تمامی فیلم‌ها در این شهر اکران خواهند شد .

دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر در پایان گفت: این رویداد یک فرصت ارزشمند برای معرفی شیراز به عنوان مقصد سینمایی و فرهنگی است و با حمایت مسئولان استانی و همکاری رسانه‌ها، جشنواره جهانی فیلم فجر می‌تواند در شیراز به یک تجربه موفق و پایدار تبدیل شود.

شیراز میزبان جشنواره جهانی فیلم فجر با ظرفیت سینمایی و فرهنگی ویژه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز گفت: بعد از تهران، شیراز بیشترین پردیس سینمایی را در کشور دارد و در یک دهه اخیر، از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴، جهش قابل توجهی در حوزه زیرساخت و ساخت سالن‌های سینما در این شهر رخ داده است.

مهدی رنجبر، افزود: شهر آفتاب و مجموعه هایی همچون نگین، الف، هنر شهر و استاد تارخ با مجموع 25 تا 30 سالن و سینمای های استانداردی که به زودی افتتاح خواهند شد ، شیراز را در میان بزرگ‌ترین مراکز سینمایی ایران قرار داده است.

رنجبر با اشاره به جایگاه سینمای شاعرانه گفت: از روزهای نخستین هماهنگی با دبیر جشنواره، بر این باور بودیم که شیراز تنها شهری است که می‌تواند جایگاه سینمای شاعرانه در ایران را به شکلی شایسته عرضه کند.

وی افزود: دو تن از شاعران بزرگ ایران، حافظ و سعدی، در شیراز زندگی می‌کردند و این شهر هویتی معنوی و فرهنگی دارد که آن را به پایتخت فرهنگی خاورمیانه تبدیل کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ادامه داد: با توجه به این ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های سینمایی، شیراز شایسته برگزاری جشنواره‌ای است که می‌تواند میزبان حرفه‌ای سی تا چهل کشور و چهارصد مهمان تخصصی از اقصی نقاط جهان باشد. وی تأکید کرد که این جشنواره فرصتی بی‌نظیر برای معرفی سینمای ایران، ظرفیت‌های فرهنگی شیراز و تعامل با رسانه‌ها و اصحاب فرهنگ و هنر خواهد بود.

رنجبر همچنین از رسانه‌ها و فعالان فرهنگی درخواست کرد با حضور در دبیرخانه جشنواره و همکاری با برگزارکنندگان، زمینه برگزاری هرچه بهتر این رویداد را فراهم کنند تا شیراز در سال اول میزبان جشنواره جهانی فیلم فجر به شکلی شایسته باشد.

وی در پایان گفت: این جشنواره علاوه بر ارائه آثار سینمایی، فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی شیراز و توسعه تعاملات بین‌المللی در حوزه هنر هفتم خواهد بود و از تمامی دست‌اندرکاران و علاقه‌مندان دعوت کرد که در تحقق این هدف مشارکت فعال داشته باشند.

این رویداد بین‌المللی، پنجم تا دوازدهم آذرماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهر شیراز برگزار خواهد شد.

