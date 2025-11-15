خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در خوزستان صورت گرفت؛

کلاس درس در خانه؛ معلم سوم ابتدایی روستای بنادر کرخه، جای مدرسه را پر کرد

کلاس درس در خانه؛ معلم سوم ابتدایی روستای بنادر کرخه، جای مدرسه را پر کرد
کد خبر : 1714491
لینک کوتاه کپی شد.

آموزگار پایه سوم ابتدایی در روستای محروم بنادر از توابع شهرستان کرخه، به دلیل نبود امکانات و عدم دسترسی بسیاری از دانش‌آموزان به اینترنت، کلاس درس خود را به‌ صورت حضوری در منزل شخصی‌اش برگزار کرد.

سیدمحسن هاشمی، با اشاره به مشکلات زیرساختی و نبود اینترنت مناسب در روستای بنادر شهرستان کرخه به خبرنگار ایلنا، گفت: هدف اصلی از این اقدام جلوگیری از افت تحصیلی دانش‌آموزان و تداوم روند یادگیری آنهاست.

وی افزود: با وجود محدودیت‌ها و شرایط سخت، نمی‌توانیم آموزش را متوقف کنیم و باید راه‌هایی پیدا کنیم تا همه کودکان به تحصیل دسترسی داشته باشند.

روستای بنادر از جمله مناطقی است که نبود زیرساخت‌های ارتباطی باعث شده بسیاری از دانش‌آموزان امکان استفاده از آموزش‌های مجازی را نداشته باشند.

مردم روستای بنادر نیز به خبرنگار ایلنا در خوزستان، گفتند: اقدام این معلم باعث دلگرمی خانواده‌ها و ایجاد انگیزه در کودکان برای ادامه تحصیل شده است.

 

انتهای پیام/
خبرنگار : محمد آل کثیر
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ