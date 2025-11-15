در خوزستان صورت گرفت؛
کلاس درس در خانه؛ معلم سوم ابتدایی روستای بنادر کرخه، جای مدرسه را پر کرد
آموزگار پایه سوم ابتدایی در روستای محروم بنادر از توابع شهرستان کرخه، به دلیل نبود امکانات و عدم دسترسی بسیاری از دانشآموزان به اینترنت، کلاس درس خود را به صورت حضوری در منزل شخصیاش برگزار کرد.
سیدمحسن هاشمی، با اشاره به مشکلات زیرساختی و نبود اینترنت مناسب در روستای بنادر شهرستان کرخه به خبرنگار ایلنا، گفت: هدف اصلی از این اقدام جلوگیری از افت تحصیلی دانشآموزان و تداوم روند یادگیری آنهاست.
وی افزود: با وجود محدودیتها و شرایط سخت، نمیتوانیم آموزش را متوقف کنیم و باید راههایی پیدا کنیم تا همه کودکان به تحصیل دسترسی داشته باشند.
روستای بنادر از جمله مناطقی است که نبود زیرساختهای ارتباطی باعث شده بسیاری از دانشآموزان امکان استفاده از آموزشهای مجازی را نداشته باشند.
مردم روستای بنادر نیز به خبرنگار ایلنا در خوزستان، گفتند: اقدام این معلم باعث دلگرمی خانوادهها و ایجاد انگیزه در کودکان برای ادامه تحصیل شده است.