به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد پیله‌فروش با اعلام این خبر گفت: هم‌اکنون 96 هکتار از سطح زیرکشت محصولات سبزی، صیفی و باغی در استان در قالب گلخانه‌ها و محیط‌های کنترل‌شده مدیریت می‌شود و بخش مهمی از تولیدات کشاورزی استان را تأمین می‌کند.

وی با بیان اینکه تولید در این واحدها بر اساس شرایط اقلیمی مدیریت‌شده انجام می‌شود، افزود: این روش کشت ضمن تضمین تولید پایدار، نقش مهمی در کاهش اثر نوسانات دمایی و آب‌وهوایی بر محصولات دارد.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: از مجموع اراضی گلخانه‌ای، 5 واحد به تولید محصولات باغی با مساحت 38.5 هکتار اختصاص یافته که سالانه 1350 تن انواع میوه خارج از فصل تولید می‌کنند.

پیله‌فروش اضافه کرد: همچنین 25 واحد فعال در حوزه سبزی و صیفی با بیش از 57 هکتار سطح زیرکشت، سالانه 8200 تن محصول تولید می‌کنند و بخش قابل توجهی از نیاز بازار استان و مناطق همجوار را پوشش می‌دهند.

به گفته کارشناسان، توسعه گلخانه‌ها در قزوین علاوه بر صرفه‌جویی قابل‌توجه در مصرف آب، موجب افزایش عملکرد، بهبود کیفیت محصولات، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل از سایر مناطق شده است.

برنامه‌ریزی برای گسترش واحدهای گلخانه‌ای و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی از اولویت‌های اصلی سازمان جهاد کشاورزی استان عنوان شده است.

