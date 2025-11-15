خبرگزاری کار ایران
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

برداشت سالانه بیش از 9500 تن محصولات گلخانه‌ای در قزوین

کد خبر : 1714488
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان قزوین از برداشت سالانه 9550 تن محصولات گلخانه‌ای در قزوین خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد پیله‌فروش با اعلام این خبر گفت: هم‌اکنون 96 هکتار از سطح زیرکشت محصولات سبزی، صیفی و باغی در استان در قالب گلخانه‌ها و محیط‌های کنترل‌شده مدیریت می‌شود و بخش مهمی از تولیدات کشاورزی استان را تأمین می‌کند.

وی با بیان اینکه تولید در این واحدها بر اساس شرایط اقلیمی مدیریت‌شده انجام می‌شود، افزود: این روش کشت ضمن تضمین تولید پایدار، نقش مهمی در کاهش اثر نوسانات دمایی و آب‌وهوایی بر محصولات دارد.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: از مجموع اراضی گلخانه‌ای، 5 واحد به تولید محصولات باغی با مساحت 38.5 هکتار اختصاص یافته که سالانه 1350 تن انواع میوه خارج از فصل تولید می‌کنند.

پیله‌فروش اضافه کرد: همچنین 25 واحد فعال در حوزه سبزی و صیفی با بیش از 57 هکتار سطح زیرکشت، سالانه 8200 تن محصول تولید می‌کنند و بخش قابل توجهی از نیاز بازار استان و مناطق همجوار را پوشش می‌دهند.

به گفته کارشناسان، توسعه گلخانه‌ها در قزوین علاوه بر صرفه‌جویی قابل‌توجه در مصرف آب، موجب افزایش عملکرد، بهبود کیفیت محصولات، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل از سایر مناطق شده است.

برنامه‌ریزی برای گسترش واحدهای گلخانه‌ای و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی از اولویت‌های اصلی سازمان جهاد کشاورزی استان عنوان شده است.

