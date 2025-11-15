خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی تاکستان خبر داد؛

توقیف نیسان حامل سوخت خارج از شبکه توزیع

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان از توقیف یک دستگاه خودرو وانت نیسان تانکردار حامل 1700 لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع توسط ماموران یگان امداد این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ وجیه‌الله عبدی در تشریح این خبر گفت: در راستای مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی، ماموران یگان امداد شهرستان تاکستان حین گشت زنی در سطح حوزه به یک دستگاه خودرو وانت نیسان تانکردار مشکوک و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی اضافه کرد: پس از توقف خودرو و در بازرسی از آن 1700 لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع که فاقد هرگونه مجوز حمل از شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی بود کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان با اشاره به اینکه یک نفر در این خصوص دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: ارزش تقریبی این محموله بالغ بر 800 میلیون ریال برآورد شده است.

