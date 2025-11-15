توقیف نیسان حامل سوخت خارج از شبکه توزیع

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ وجیه‌الله عبدی در تشریح این خبر گفت: در راستای مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی، ماموران یگان امداد شهرستان تاکستان حین گشت زنی در سطح حوزه به یک دستگاه خودرو وانت نیسان تانکردار مشکوک و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی اضافه کرد: پس از توقف خودرو و در بازرسی از آن 1700 لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع که فاقد هرگونه مجوز حمل از شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی بود کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان با اشاره به اینکه یک نفر در این خصوص دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: ارزش تقریبی این محموله بالغ بر 800 میلیون ریال برآورد شده است.

انتهای پیام/