خبرگزاری کار ایران
English العربیه
مدیران خودرو
برگزاری مانور سطح B اطفای حریق در پست‌های برق فشارقوی مجتمع بندری انزلی

برگزاری مانور سطح B اطفای حریق در پست‌های برق فشارقوی مجتمع بندری انزلی
کد خبر : 1714473
مانور سطح B اطفاء حریق در پست‌های برق فشار قوی با حضور تیم‌های عملیاتی، امدادی و نیرو‌های پشتیبان در مجتمع بندری انزلی برگزار شد.

به گزارش ایلنا از  بندرانزلی، اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان اعلام کرد: در جریان این رزمایش، چندین دستگاه خودروی سنگین اطفایی، امداد و نجات، فرماندهی، پیشرو و آمبولانس به‌صورت همزمان وارد عملیات شدند.

 ۱۴ نفر از نیرو‌های عملیاتی نیز به همراه کارشناسان HSE، پدافند غیرعامل، مدیریت بحران، تاسیسات برق، روابط عمومی و یگان حفاظت، مراحل مختلف این مانور را با همکاری مشترک اجرا کردند.

بر اساس اعلام احمد غفارزاده رئیس مرکز HSE آتشنشانی، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، این تمرین با هدف آمادگی هرچه بیشتر در مواجهه با حوادث احتمالی پست‌های برق فشارقوی طراحی شده و اجرای آن نقش مؤثری در کاهش زمان طلایی عملیات، بهبود دقت تصمیم‌گیری و افزایش سرعت واکنش گروه‌های امدادی دارد.

به گفته وی، هماهنگی نزدیک میان نیرو‌های عملیاتی و بخش تاسیسات برق از مهم‌ترین بخش‌های این مانور بوده و این همکاری میدانی می‌تواند در مدیریت بحران‌های واقعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل خطر و جلوگیری از گسترش حوادث ایفا کند.

