به‌ گزارش ایلنا از البرز، مهدی سمیعی با اشاره به محبوس‌شدن راننده در حادثه برخورد سمند با درخت، اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر برخورد یک خودروی سمند با درخت حاشیه خیابان در محدوده حد فاصل خیابان امیری و میدان توحید،مطلع شدیم که بلافاصله نیروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

سمیعی بیان کرد: این حادثه منجر به محبوس‌شدن و مصدومیت رانندهٔ ۴۴ ساله شد که آتش‌نشانان پس از انجام عملیات رهاسازی وی را از خودرو خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند. همچنین محل حادثه به‌طور کامل ایمن‌سازی شد.

وی گفت: برای امدادرسانی به این حادثه، هفت نفر نیروی عملیاتی به‌ همراه سه دستگاه خودروی امدادی از ایستگاه‌های ۱۷،۸،۱ به محل اعزام شدند.

