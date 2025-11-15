خبرگزاری کار ایران
در شهر کرج حادث شد؛

محبوس‌شدن راننده در حادثه برخورد سمند با درخت

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت:برخورد شدید یک دستگاه سمند با درخت در خیابان امیری، یک مصدوم برجای گذاشت.

به‌ گزارش ایلنا از البرز، مهدی سمیعی با اشاره به محبوس‌شدن راننده در حادثه برخورد سمند با درخت، اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر برخورد یک خودروی سمند با درخت حاشیه خیابان در محدوده حد فاصل خیابان امیری و میدان توحید،مطلع شدیم که بلافاصله نیروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

سمیعی بیان کرد: این حادثه منجر به محبوس‌شدن و مصدومیت رانندهٔ ۴۴ ساله شد که آتش‌نشانان پس از انجام عملیات رهاسازی وی را از خودرو خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند. همچنین محل حادثه به‌طور کامل ایمن‌سازی شد.

وی گفت: برای امدادرسانی به این حادثه، هفت نفر نیروی عملیاتی به‌ همراه سه دستگاه خودروی امدادی از ایستگاه‌های ۱۷،۸،۱ به محل اعزام شدند.

انتهای پیام/
