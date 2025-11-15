پس از پنج سال توقف؛
ساخت بزرگراه محور شمالشرق شیراز از سر گرفته شد
با امضای تفاهمنامه سهجانبه میان شهرداری شیراز، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور و سرمایهگذاری بخش خصوصی، روند اجرای بزرگراه کنارگذر شمالشرقی شیراز پس از پنج سال توقف، دوباره آغاز شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس تفاهمنامه، این محور جادهای به طول تقریبی ۲۲ کیلومتر و با چهار خط رفت و برگشت اجرا خواهد شد. هدف از اجرای این پروژه، تکمیل رینگ ترافیکی شیراز، کاهش تراکم ورودیهای شمالی، و افزایش ایمنی سفرهای برونشهری است.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز گفت: برآورد اولیه هزینه سرمایهگذاری کامل پروژه، شامل عملیات اجرایی، مطالعات، تملک اراضی و سایر هزینههای جانبی، طبق ارقام سال ۱۴۰۴، بالغ بر ۴۴ هزار و ۱۰۶ میلیارد ریال است. همچنین مجموعهای از تأسیسات جانبی شامل پلیسراه، اورژانس، ایستگاه اخذ عوارض و راهدارخانه نیز در قالب پروژه احداث خواهد شد.
محمد فرخزاده در توضیح اهمیت این پروژه اظهار کرد:فعالسازی مجدد کنارگذر شمالشرقی، اقدامی مؤثر در توزیع بار ترافیک و کاهش گرههای ترافیکی ورودیهای اصلی شهر است و میتواند نقش تعیینکنندهای در ارتقای سطح ایمنی سفرها ایفا کند.