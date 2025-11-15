تزریق 210 هزار دز واکسن تب برفکی در 2 مرحله اولیه و یادآور در البرز

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، علیرضا جمالی در جمع خبرنگاران اظهارکرد: از مجموع 210 هزار دز تزریق شده 104 هزار دز واکسن اولیه بوده که 83هزار 851 دز در دامداری های صنعتی و بیش از 19 هزار دز نیز دردامداری های سنتی بوده است.

مدیرکل دامپزشکی استان البرز، با اشاره به روند پایدار کنترل بیماری تب برفکی در استان اظهار داشت: در سال‌های اخیر با اجرای دقیق دستورالعمل‌های واکسیناسیون و رعایت استانداردهای بهداشتی، خوشبختانه نشانه‌ای از بروز گسترده این بیماری در جمعیت دامی استان مشاهده نشده است.

وی افزود: بیماری تب برفکی یکی از ویروس‌های مهم و اقتصادی در صنعت دامی است که همانند آنفلوانزا دارای سویه‌های گوناگون بوده و هر از گاهی یک سویه جدید می‌تواند در منطقه غالب شود. بر همین اساس، سازمان دامپزشکی کشور به‌صورت مستمر وضعیت کشورهای همسایه از جمله ترکیه، تاجیکستان، قزاقستان، بحرین و کویت را پایش کرده و به محض مشاهده سویه‌های جدید، اقدامات پیشگیرانه را آغاز می‌کند.

مدیرکل دامپزشکی استان البرز تصریح کرد: واکسن‌ها ظرف 24 ساعت از مرز ترکیه ترخیص و به استان‌های کشور با تدابیر ویژه دکتر رفیعی پور معاون وزیر و رییس سازمان دامپزشکی ارسال شد و در استان البرز نیز ، طی 72 ساعت، بیش از 104 هزار دوز واکسن در تمام واحدهای صنعتی تزریق شد که بیش از 90 درصد دام‌ها ایمن شدو این اقدام باعث شد خطر انتشار بیماری به استان کاهش یابد و دام‌های صنعتی ایمنی لازم را کسب کنند و متعاقب دوره دوم واکسیناسیون به میزان 106 هزار دز ولکسن یادآور (راپل) انجام گردید.

جمالی ادامه داد: طبق برنامه ملی، واکسیناسیون دام‌های صنعتی هر چهار ماه و دام‌های سنتی هر شش ماه یک بار و به‌صورت منطقه‌بندی‌شده انجام می‌شود. در این طرح، حجم واکسن مصرفی و دوره‌های تزریق براساس میزان تراکم دامی هر منطقه تعیین شده و توسط شبکه دامپزشکی شهرستان‌ها به دقت پایش می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ موردی از شیوع تب برفکی درگله های دامی استان دیده نشده و تمام دام های سبک و سنگین این استان برای پیشگیری از ابتلا به تب برفکی و سویه های جدید آن تحت پوشش واکسیناسیون گسترده قرار گرفته اند.

