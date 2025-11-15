آغاز عملیات اجرایی انتقال آب سد کلقان بستان آباد با حضور وزرای جهاد کشاورزی و نیرو
عملیات اجرایی انتقال آب سد کلقان بستان آباد سد به شهرهای هشترود، بستانآباد و تیکمهداش با حضور وزرای جهاد کشاورزی و نیرو آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، در جریان بازدید غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی و عباس علیآبادی وزیر نیرو از سد کلقان و مراسم کلنگزنی پروژه بزرگ انتقال آب این سد به شهرهای هشترود، بستانآباد و تیکمهداش، عملیات اجرایی این طرح مهم آبرسانی رسماً آغاز شد.
غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه این مراسم با اشاره به ظرفیت قابل توجه سد کلقان گفت: این سد بیش از ۲۶ میلیون مترمکعب آب را جمعآوری کرده است و مردم مناطق بستانآباد و هشترود که سالها با تنش آبی روبهرو بودند، با امید به بهرهبرداری این طرح، سختیها را تحمل کردهاند.
وی افزود: امیدواریم خط انتقال هرچه سریعتر راهاندازی شود تا مردم، روستاییان و کشاورزان از آب شرب مطمئن برخوردار شوند و شاهد رسیدن آب پایدار به خانههای مصرفکنندگان باشیم.
نوری با اشاره به روند اجرای پروژه گفت: ساخت سد کلقان سالها در جریان بود و طی چهار سال گذشته آبگیری آن انجام شده است. تأمین آب شرب مردم منطقه از مهمترین اهداف احداث این سد بود و خوشبختانه امروز عملیات انتقال آب و بهرهبرداری از ایستگاههای پمپاژ آغاز شد.
در این مراسم، عباس علیآبادی وزیر نیرو نیز با بیان اینکه «اولین روز هفته را با سفر به بستانآباد در آذربایجان شرقی آغاز کردیم»، اظهار کرد: امیدواریم در دولت چهاردهم خدمات مؤثری به مردم ارائه دهیم؛ این وظیفه ماست و تلاش میکنیم پروژه انتقال آب سد کلقان در سریعترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
وزیر نیرو این طرح را یکی از پروژههای مهم تأمین آب شرب و صنایع منطقه دانست و تأکید کرد: اجرای این پروژه با جدیت پیگیری خواهد شد، چرا که نقش تعیینکنندهای در تأمین بخش عمده نیاز آبی منطقه دارد.