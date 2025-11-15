اتمام عملیات مرمت بازار تاریخی قیصریه لارستان

به گزارش ایلنا، محمدابراهیم کیان، با اشاره به اینکه این پروژه با هدف صیانت از هویت تاریخی لارستان و ارتقای جاذبه‌های گردشگری شهری در حال اجراست، گفت: در این مرحله، بخش‌های آسیب‌دیده از جمله چهارسوق‌ها، ناودان‌ها و بدنه اصلی بنا به‌طور کامل مرمت و بازسازی شده و تمامی اقدامات تحت نظارت مستقیم کارشناسان حوزه میراث‌فرهنگی انجام گرفته است تا اصالت معماری بنا حفظ شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لارستان افزود: اعتبار پیش‌بینی‌شده برای این طرح یک میلیارد تومان است که از طریق ستاد باآفرینی شهرستان تخصیص یافته و با توجه به روند مطلوب اجرای کار، این مرحله از پروژه به‌زودی به پایان می‌رسد. پس از آن، مرمت سایر بخش‌های بازار و ساماندهی جداره‌های پیرامونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کیان با اشاره به جایگاه تاریخی و اجتماعی بازار قیصریه اظهار کرد: این مجموعه یکی از شاخص‌ترین عناصر بافت تاریخی لارستان است که در گذشته نقش محوری در تعاملات اجتماعی و فعالیت‌های اقتصادی شهر داشته است. احیای چنین فضا‌هایی، نقش بسزایی در توسعه پایدار گردشگری و افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی دارد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لارستان در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری‌های بین‌بخشی گفت: تداوم مشارکت دستگاه‌های اجرایی، شهرداری و ستاد بازآفرینی شهری، شرط اصلی حفاظت از میراث ارزشمند لارستان و تداوم روند احیا و توسعه بافت تاریخی شهر است.

