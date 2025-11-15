اتمام عملیات مرمت بازار تاریخی قیصریه لارستان
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لارستان از اتمام بخش عمده عملیات مرمت بازار تاریخی قیصریه لارستان خبر داد و این طرح را یکی از مهمترین پروژههای احیای بافت تاریخی شهر عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، محمدابراهیم کیان، با اشاره به اینکه این پروژه با هدف صیانت از هویت تاریخی لارستان و ارتقای جاذبههای گردشگری شهری در حال اجراست، گفت: در این مرحله، بخشهای آسیبدیده از جمله چهارسوقها، ناودانها و بدنه اصلی بنا بهطور کامل مرمت و بازسازی شده و تمامی اقدامات تحت نظارت مستقیم کارشناسان حوزه میراثفرهنگی انجام گرفته است تا اصالت معماری بنا حفظ شود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لارستان افزود: اعتبار پیشبینیشده برای این طرح یک میلیارد تومان است که از طریق ستاد باآفرینی شهرستان تخصیص یافته و با توجه به روند مطلوب اجرای کار، این مرحله از پروژه بهزودی به پایان میرسد. پس از آن، مرمت سایر بخشهای بازار و ساماندهی جدارههای پیرامونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
کیان با اشاره به جایگاه تاریخی و اجتماعی بازار قیصریه اظهار کرد: این مجموعه یکی از شاخصترین عناصر بافت تاریخی لارستان است که در گذشته نقش محوری در تعاملات اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی شهر داشته است. احیای چنین فضاهایی، نقش بسزایی در توسعه پایدار گردشگری و افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی دارد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لارستان در پایان با تأکید بر اهمیت همکاریهای بینبخشی گفت: تداوم مشارکت دستگاههای اجرایی، شهرداری و ستاد بازآفرینی شهری، شرط اصلی حفاظت از میراث ارزشمند لارستان و تداوم روند احیا و توسعه بافت تاریخی شهر است.