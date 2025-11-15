به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، آیین افتتاح قرارگاه پلیس‌راه استان کرمانشاه روز شنبه با حضور سردار مومنی جانشین پلیس راهور کشور، سردار کرمی‌اسد فرمانده پلیس‌راه کشور، معاون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و جمعی از مسئولان برگزار شد.

در این مراسم، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با ابراز خوش‌آمدگویی به مهمانان ملی، با اشاره به حجم چشمگیر تردد در محورهای استان گفت: «حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد صادرات کشور به عراق از مرزهای کرمانشاه انجام می‌شود و روزانه هزاران کامیون از جاده‌های ما عبور می‌کنند؛ بنابراین نگاه به کرمانشاه باید نگاه ملی باشد.»

وی همچنین با بیان اینکه ۶۰ درصد تردد زائران اربعین در کشور از محورهای این استان صورت می‌گیرد، افزود: «موقعیت ژئوپلیتیک کرمانشاه به‌عنوان مرکزیت غرب کشور و مسیر عبور مسافران برای درمان، امور اداری و سفرهای ریلی و هوایی، ضرورت توجه ملی به شبکه حمل‌ونقل استان را دوچندان می‌کند.»

استاندار کرمانشاه در ادامه بر لزوم تمرکز بر آموزش عمومی، تقویت هوشمندسازی و هماهنگی کامل پلیس و راهداری تأکید کرد و گفت: «همدلی و انسجام موجود بین پلیس‌راه و راهداری در کرمانشاه یک ظرفیت مؤثر است و با حذف نقاط حادثه‌خیز می‌توانیم راه‌های ایمن‌تری برای مردم فراهم کنیم.»

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل زیرساخت‌ها و افزایش حمایت‌های ملی، شاهد کاهش حوادث جاده‌ای و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل در استان باشیم.

