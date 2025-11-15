خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار کرمانشاه؛

نگاه به شبکه حمل‌ونقل استان باید ملی باشد

نگاه به شبکه حمل‌ونقل استان باید ملی باشد
کد خبر : 1714440
لینک کوتاه کپی شد.

عبور ۶۰ درصد زائران اربعین و ۵۰ درصد صادرات کشور از کرمانشاه

استاندار کرمانشاه با تأکید بر نقش بی‌بدیل کرمانشاه در صادرات کشور، تردد زائران اربعین و موقعیت ژئوپلیتیک غرب کشور، خواستار «نگاه ملی» به شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای این استان شد و آموزش، هوشمندسازی و انسجام پلیس و راهداری را سه محور مهم کاهش تصادفات عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه،  آیین افتتاح قرارگاه پلیس‌راه استان کرمانشاه روز شنبه با حضور سردار مومنی جانشین پلیس راهور کشور، سردار کرمی‌اسد فرمانده پلیس‌راه کشور، معاون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و جمعی از مسئولان برگزار شد.

در این مراسم،  منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با ابراز خوش‌آمدگویی به مهمانان ملی، با اشاره به حجم چشمگیر تردد در محورهای استان گفت: «حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد صادرات کشور به عراق از مرزهای کرمانشاه انجام می‌شود و روزانه هزاران کامیون از جاده‌های ما عبور می‌کنند؛ بنابراین نگاه به کرمانشاه باید نگاه ملی باشد.»

وی همچنین با بیان اینکه ۶۰ درصد تردد زائران اربعین در کشور از محورهای این استان صورت می‌گیرد، افزود: «موقعیت ژئوپلیتیک کرمانشاه به‌عنوان مرکزیت غرب کشور و مسیر عبور مسافران برای درمان، امور اداری و سفرهای ریلی و هوایی، ضرورت توجه ملی به شبکه حمل‌ونقل استان را دوچندان می‌کند.»

استاندار کرمانشاه در ادامه بر لزوم تمرکز بر آموزش عمومی، تقویت هوشمندسازی و هماهنگی کامل پلیس و راهداری تأکید کرد و گفت: «همدلی و انسجام موجود بین پلیس‌راه و راهداری در کرمانشاه یک ظرفیت مؤثر است و با حذف نقاط حادثه‌خیز می‌توانیم راه‌های ایمن‌تری برای مردم فراهم کنیم.»

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل زیرساخت‌ها و افزایش حمایت‌های ملی، شاهد کاهش حوادث جاده‌ای و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل در استان باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ