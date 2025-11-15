نجات کامیونت از سقوط به دره در محور هوراند - آبش احمد استان آذربایجان شرقی
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان هوراند گفت: اقدامات ایمنسازی راهداری موجب جلوگیری از سقوط کامیونت به دره پس از خروج از جاده شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از آذربایجان شرقی، اکبر عبدل نژاد؛ رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان هوراند گفت: طرح شانهسازی و دپوی خاک در محورهای شهرستان هوراند که از دو ماه پیش آغاز شده، در محور هوراند به سمت آبش احمد موجب جلوگیری از یک حادثه با تلفات قطعی شد.
وی گفت: طرحهای ایمنی از جمله شانهسازی، در کاهش خسارات ناشی از حوادث جادهای و حفظ جان رانندگان و کاربران راه بسیار مؤثر است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان هوراند افزود: برخی از اقدامات انجام شده در ظاهر و از دید عموم نمود عینی چندانی ندارد، اما همین دپوی خاک کنار جاده، از بروز سانحه پیشگیری میکند.
پیشازاین نیز در یک مورد، راننده کشندهای که در جادههای شهرستان جلفا آذربایجان شرقی ترمز بریده بود، با هدایت کشنده به خروجی اضطراری که توسط اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان ایجاد شده بود، خودرو را متوقف و تز بروز سانحه جلوگیری کرده بود.