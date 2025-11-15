صیانت از سازمان تأمین اجتماعی، صیانت از آینده جامعه کارگری است

به گزارش ایلنای گلستان، ایوب هلاکو در دیدار با مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی گلستان اظهار داشت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی خدمات به جامعه کارگری و کارفرمایی، همواره پاسخگوی مطالبات کارگران، کارفرمایان و خانواده‌های آنان خواهد بود. ما خود را حافظ سازمان تأمین اجتماعی می‌دانیم که یکی از سرمایه‌های مهم کشور و جامعه کارگری و کارفرمایی است و تلاش خواهیم کرد این سازمان از آسیب‌های احتمالی مصون بماند. البته این موضوع به معنای نادیده گرفتن حقوق کارگران و کارفرمایان نخواهد بود.

وی افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی میان دو دستگاه می‌تواند هم به حفظ منافع سازمان و کاهش بار مالی آن کمک کند و هم موجب تسهیل در ارائه خدمات مطلوب به جامعه کارگری و کارفرمایی شود.

وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و کوچک‌تر شدن سفره خانوارها، به‌ویژه خانواده‌های کارگری، خاطرنشان کرد: بنیان سازمان تأمین اجتماعی بر حمایت از جامعه کارگری و کارفرمایی است و هدف آن تنها منتفع بودن سازمان نیست. حفظ منافع سازمان تأمین اجتماعی در واقع حفظ منافع جامعه کارگری و کارفرمایی است و صیانت از این سازمان خدوم از اوجب واجبات به شمار می‌رود. هرگونه خدشه به این سازمان، آینده جامعه کارگری را با خطر مواجه خواهد کرد.

