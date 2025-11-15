به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، غلامرضا نوری قزلجه در آیین گرامیداشت هفتادمین سالگرد تأسیس دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، اظهار کرد: در دولت چهاردهم ارتباط با دانشگاه وارد مرحله‌ای جدید شده است، زیرا امروز بیش از هر زمان دیگری به ظرفیت علمی دانشکده‌های کشاورزی نیاز داریم و در همین راستا، دفتری برای تقویت ارتباط میان وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه تبریز راه‌اندازی شده است.

وی افزود: کارهای ما باید کارشناسی و تصمیمات بر پایه اصول صحیح و علمی باشد و این امر جز با تعامل عمیق‌تر میان دانشگاه و بخش اجرایی امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: امنیت غذایی در اسناد بالادستی به‌طور روشن مورد تأکید قرار گرفته و رهبر معظم انقلاب نیز بر ضرورت خودکفایی در این حوزه تأکید دارند. حوادث اخیر جهان و جنگ‌ها از جمله غزه نیز بار دیگر اهمیت امنیت غذایی را آشکار کرد و حتی دوستان و دشمنان نیز به این واقعیت واقف هستند.

نوری اظهار کرد: امروز با محدودیت منابع مواجه هستیم، اما ظرفیت‌های بالقوه زیادی در اختیار داریم و قوانین نیز در راستای تقویت تولید و تاب‌آوری بخش کشاورزی تنظیم شده است.

وی با بیان این‌که دانشگاه می‌تواند پاسخ اصلی بسیاری از نیازها و پرسش‌های این حوزه را ارائه دهد، گفت: نسل‌های گذشته با وجود قحطی و خشکسالی، ایستادگی کردند و تمدن را حفظ کردند بنابراین در دوران فناوری نمی‌توان گفت که «نمی‌توانیم».

وی افزود: امسال ما (ایران) و ترکیه سه میلیون تُن تقاضای گندم خود را از بازار جهانی افزایش دادیم که قیمت و نظام عرضه را تغییر داد، بنابراین تصور فراوانی غذا در دنیا درست نیست و چالش‌هایی وجود دارد.

وزیر جهادکشاورزی اظهار کرد: اقلیم نیز با ما سازگار نیست و با افزایش دما، کمبود آب و چالش‌های متعدد مواجه هستیم، اما علم و فناوری در اختیار ماست و باید از آن بهره‌برداری کنیم.

وی با بیان این‌که دانشگاه، نقش بسیار مهمی در تأمین امنیت غذایی دارد و با اتکا به ظرفیت علمی آن می‌توان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد، گفت: نرخ پایین تشکیل سرمایه، بهره‌وری پایین، مشکلات نظام بهره‌برداری و کوچک شدن مقیاس مزارع از جمله مسائل اساسی بخش کشاورزی است که تنها با علم و دانش قابل حل است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این‌که دولت چهاردهم با مشی صداقت، شفافیت و عدالت‌خواهی دکتر پزشکیان، گفت‌وگو با مردم و جامعه را صادقانه دنبال می‌کند، افزود: از نظر سیاسی نباید وارد جدال درباره چرایی شرایط امروز خشکسالی و بحران اقلیمی شویم، زیرا این جدال‌ها راه حل ایجاد نمی‌کند و این مسائل باید به صورت علمی بررسی شود.

وی گفت: یکی از موضوعاتی که سال‌ها مغفول مانده بود، عدالت در بخش کشاورزی است که برای نخستین‌بار در کشور، وزارت جهاد کشاورزی «سند توسعه عدالت‌محور کشاورزی ایران» را تدوین می‌کند.

وی ادامه داد: در قالب این سند، نخست عدالت انتصابی بررسی می‌شود تا مشخص شود آیا انتصابات در وزارتخانه بر اساس عدالت انجام می‌گیرد یا خیر.

نوری افزود: موضوع دوم عدالت توزیعی است؛ مهم‌ترین یارانه‌های کشور از طریق بخش کشاورزی توزیع می‌شود و باید بررسی کرد که این توزیع تا چه حد عادلانه است. یارانه کشاورزی امروز سخت‌ترین نوع یارانه بوده و دولت مصمم به اصلاح آن است.

وی گفت: عدالت‌های شناختی، رویه‌ای، حاکمیتی، ترمیمی، سازمانی و بین‌نسلی از دیگر محورهای این سند است.

هفتادسالگی دانشکده کشاورزی، روایتی از پیوند علم، زمین، انسان و آینده است

محمدتقی اعلمی، رئیس دانشگاه تبریز نیز گفت: هفتادسالگی دانشکده کشاورزی تنها یک عدد نیست، بلکه روایتی از پیوند علم، زمین، انسان و آینده است.

وی افزود: دانشکده کشاورزی، بازوی اصلی دانشگاه تبریز در تحقق مأموریت تمدنی و تولید علم نافع به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند فناوری‌های تاب‌آور و امنیت غذایی است، این دانشکده یکی از ستون‌های راهبردی دانشگاه محسوب می‌شود.

اعلمی اظهار کرد: کشاورزی تنها تولید محصول نیست، بلکه مجموعه‌ای از فناوری، داده، اقلیم، ژنتیک، آب، اقتصاد، دیپلماسی و حکمرانی است که در هم تنیده شده‌اند.

وی تاکید کرد: همگرایی دانشگاه با صنعت و دولت یک ضرورت است و دانشگاه تبریز آماده است تا الگوی جدیدی از همکاری سه‌جانبه را شکل دهد.

وی گفت: دانشکده کشاورزی، ظرفیت آن را دارد که به مرکز علمی طراحی راهکارهای کاربردی برای مقابله با چالش‌های کم‌آبی، تغییر اقلیم و پایداری منابع طبیعی تبدیل شود و محلی برای شکل‌گیری استارتاپ‌های کشاورزی، فناوری‌های هوشمند و بازوی پژوهشی و راهبردی وزارتخانه در شمال‌غرب کشور باشد.

رئیس دانشگاه تبریز افزود: نیاز امروز استان، نیروی متخصصی است که مسئله واقعی مزرعه را بشناسد و برای آن راه‌حل ارائه دهد که در این راستا، توسعه آموزش‌های مهارتی و میدانی، ایجاد مزرعه‌های دانش‌بنیان آموزشی و تقویت همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان از اولویت‌های جدی ماست.

وی ادامه داد: مرکز نوآوری گندم کشور در دانشگاه تبریز مستقر است و یک مأموریت ملی بر عهده دارد، زیرا گندم امروز تنها یک موضوع کشاورزی نیست، بلکه مسئله تاب‌آوری ملی است.

وی اظهار کرد: امروز آغاز یک فصل تازه است و دانشکده کشاورزی میراث‌دار گذشته و معمار آینده امنیت غذایی خواهد بود.

رونمایی از طرح توسعه «دهکده فناوری‌های نوین کشاورزی» در دانشگاه تبریز

حسین نوید، رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز نیز اظهار کرد: این دانشکده، میراث ارزشمند هزاران سال تلاش انسان‌های شریفی است که دل در گرو این آب و خاک داشته و از زمان تأسیس، برای توسعه دانش کشاورزی و حل چالش‌های این حوزه کوشش کرده‌اند.

وی افزود: کشاورزی، تاریخی به قدمت زندگی بشر دارد و یکی از ضروریات توسعه و پیشرفت محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: آب و خاک امروز حال چندان خوبی ندارند و ما به‌عنوان دست‌اندرکاران این حوزه، مدیران اجرایی، تصمیم‌سازان، دانشجویان و کارشناسان باید راهی بهتر برای تعامل با این منابع پیدا کنیم و به دنبال روش‌هایی با بهره‌وری بالا و کمترین آسیب به محیط زیست باشیم.

نوید گفت: دانشکده کشاورزی به‌عنوان مجموعه‌ای مهم در توسعه علمی، یکی از منابع ارزشمند کشور در حوزه سرمایه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کشاورزی است که می‌تواند به مرکز توسعه فناوری‌های نوین کشاورزی تبدیل شود.

وی تاکید کرد: برای دستیابی به چشم‌اندازهای جدید و افزایش اثربخشی آموزش و پژوهش، طرح توسعه «دهکده فناوری‌های نوین کشاورزی» را در ایستگاه تحقیقاتی خلعت‌پوشان تبریز تهیه کرده‌ایم که اجرای این طرح می‌تواند شمال‌غرب کشور را به قطب تولید و صادرات فناوری‌های نوین کشاورزی تبدیل کند.

در پایان این آیین از سند توسعه دانشکده کشاورزی با عنوان «دهکده فناوری‌های نوین کشاورزی خلعت پوشان» رونمایی شد.

انتهای پیام/