تشییع پیکر ۷ شهید گمنام در گیلان، در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)

در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، پیکر پاک ۷ شهید گمنام در گیلان تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

به گزارش ایلنا از رشت، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان گفت: در ایام فاطمیه پیکر پاک سیصد شهید گمنام در کشور تشییع می‌شود که سهم استان گیلان ۷ شهید گمنام است.

سرهنگ حسن حبیبی با بیان اینکه پیکر مطهر هفت شهید گمنام از ۲۷ آبان وارد گیلان خواهد شد گفت: مراسم وداع با پیکر‌های مطهر شهدا در بیش از ۳۰۰ مسجد شاخص و هیئت مذهبی و مرکز فرهنگی برگزار خواهد شد.

وی افزود: مراسم تشییع در رشت از میدان پل عراق (سپاه ناحیه مرکزی) آغاز می‌شود و تا میدان شهدای ذهاب (شهرداری) ادامه دارد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان با اشاره به تشییع دو شهید گمنام در شهرستان تالش گفت: پیکر یکی از این شهدای گمنام در دانشگاه آزاد تالش و پیکر شهید دیگر در پارک آفتاب لیسار به خاک سپرده خواهند شد.

 

