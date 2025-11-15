خبرگزاری کار ایران
بارش‌های پراکنده باران تا فردا در گیلان

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با استقرار سامانه کم و بیش ناپایدار، آسمان استان تا اواخر وقت فردا بارانی، همراه با بارش‌های پراکنده و وزش باد پیش بینی شده است.

به گزارش  ایلنا از رشت، محمد دادرس گفت: با استقرار سامانه کم و بیش ناپایدار در آسمان گیلان، هوای استان امروز و فردا ابری همراه با بارش‌های پراکنده، رعد و برق و وزش باد به ویژه در مناطق کوهستانی پیش بینی شده است.

وی از تقویت بارش‌ها در روز دوشنبه خبر داد و افزود: گرم‌ترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته منجیل با ۲۵ درجه دما و خنک‌ترین منطقه ماسوله با ۶ درجه دما گزارش شد.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه دریای خزر امروز و فردا با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر، برای فعالیت‌های دریانوردی و صید مناسب است، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۱۷ درجه سانتی گراد و رطوبت هوای این شهر ۹۵ درصد است.

دادرس از خروج سامانه بارشی از گیلان و پایداری هوای استان از سه شنبه تا جمعه خبر داد.

 

