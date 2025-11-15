بارش باران و مه گرفتگی در برخی محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی

به گزارش ایلنا، ارسلان شکری با بیان اینکه، چند محور مهم این استان هم‌اکنون با بارش باران و پدیده مه‌گرفتگی مواجه هستند گفت: تردد در این مسیرها تنها با رعایت کامل نکات ایمنی امکان‌پذیر است.

شکری با ارائه گزارش آخرین وضعیت راه‌ها اظهار داشت: بر اساس داده‌های دریافتی از دوربین‌های مرکز مدیریت راه‌ها و گزارش نیروهای راهداری مستقر در محورهای مواصلاتی، بارش باران در محورهای جنوبی و مرکزی استان ادامه دارد.

وی افزود: در محورهای پیرانشهر – پایانه مرزی تمرچین و مهاباد – سردشت به‌ویژه در محدوده گردنه زمزیران، مه‌گرفتگی شدید گزارش شده و کاهش میدان دید موجب کندی تردد شده است.

مدیرکل راهداری استان از رانندگان خواست در این شرایط جوی با سرعت مطمئنه حرکت کرده، چراغ‌های مه‌شکن را روشن نگه‌دارند و پیش از سفر از سالم بودن تجهیزات ایمنی خودرو اطمینان حاصل کنند.

شکری همچنین یادآور شد: سامانه تلفنی گویای ۱۴۱ به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های مردمی درباره وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان است.

انتهای پیام/