مدیر کل راهداری استان خبرداد:
بارش باران و مه گرفتگی در برخی محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی از بارش باران و مه گرفتگی در برخی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: رانندگان در این محورها با احتیاط رانندگی کنند.
به گزارش ایلنا، ارسلان شکری با بیان اینکه، چند محور مهم این استان هماکنون با بارش باران و پدیده مهگرفتگی مواجه هستند گفت: تردد در این مسیرها تنها با رعایت کامل نکات ایمنی امکانپذیر است.
شکری با ارائه گزارش آخرین وضعیت راهها اظهار داشت: بر اساس دادههای دریافتی از دوربینهای مرکز مدیریت راهها و گزارش نیروهای راهداری مستقر در محورهای مواصلاتی، بارش باران در محورهای جنوبی و مرکزی استان ادامه دارد.
وی افزود: در محورهای پیرانشهر – پایانه مرزی تمرچین و مهاباد – سردشت بهویژه در محدوده گردنه زمزیران، مهگرفتگی شدید گزارش شده و کاهش میدان دید موجب کندی تردد شده است.
مدیرکل راهداری استان از رانندگان خواست در این شرایط جوی با سرعت مطمئنه حرکت کرده، چراغهای مهشکن را روشن نگهدارند و پیش از سفر از سالم بودن تجهیزات ایمنی خودرو اطمینان حاصل کنند.
شکری همچنین یادآور شد: سامانه تلفنی گویای ۱۴۱ بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به پرسشهای مردمی درباره وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان است.