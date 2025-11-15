خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر کل راهداری استان خبرداد:

بارش باران و مه گرفتگی در برخی محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی

بارش باران و مه گرفتگی در برخی محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی
کد خبر : 1714361
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی از بارش باران و مه گرفتگی در برخی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: رانندگان در این محورها با احتیاط رانندگی کنند.

به گزارش ایلنا، ارسلان شکری با بیان اینکه، چند محور مهم این استان هم‌اکنون با بارش باران و پدیده مه‌گرفتگی مواجه هستند گفت: تردد در این مسیرها تنها با رعایت کامل نکات ایمنی امکان‌پذیر است.

شکری با ارائه گزارش آخرین وضعیت راه‌ها اظهار داشت: بر اساس داده‌های دریافتی از دوربین‌های مرکز مدیریت راه‌ها و گزارش نیروهای راهداری مستقر در محورهای مواصلاتی، بارش باران در محورهای جنوبی و مرکزی استان ادامه دارد.

وی افزود: در محورهای پیرانشهر – پایانه مرزی تمرچین و مهاباد – سردشت به‌ویژه در محدوده گردنه زمزیران، مه‌گرفتگی شدید گزارش شده و کاهش میدان دید موجب کندی تردد شده است.

مدیرکل راهداری استان از رانندگان خواست در این شرایط جوی با سرعت مطمئنه حرکت کرده، چراغ‌های مه‌شکن را روشن نگه‌دارند و پیش از سفر از سالم بودن تجهیزات ایمنی خودرو اطمینان حاصل کنند.

شکری همچنین یادآور شد: سامانه تلفنی گویای ۱۴۱ به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های مردمی درباره وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ