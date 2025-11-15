افتتاح قرارگاه پلیس راه کرمانشاه با هدف تقویت نظارت و هوشمندسازی جادهها
قرارگاه پلیس راه فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه با حضور استاندار، جانشین پلیس راهور فراجا، معاون سازمان راهداری و جمعی از مدیران استان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سردار حسن مومنی جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، روز شنبه ۲۴ آبان در مراسم افتتاح قرارگاه پلیس راه کرمانشاه با بیان اینکه ۳۰ دستگاه در زمینه پیشگیری از تصادفات در کشور نقشآفرینی میکنند، گفت: با وجود این گستردگی، پلیس راهور و راهداری در خط مقدم این مأموریت قرار دارند و همواره در محورهای کشور در حال خدمترسانی به مردم هستند.
وی از تعامل خوب این دو بخش هم در کشور و هم در استان کرمانشاه یاد کردوافزود : اگر همراهی لازم میان این بخشها وجود نداشته باشد، مدیریت راههای کشور با مشکل روبهرو خواهد شد.
جانشین پلیس راهور فراجادر ادامه بر لزوم حرکت به سمت روشهای نوین برای مدیریت راههای کشور تاکید کرد و با بیان اینکه انتخاب دیگری جز هوشمند کردن محورها نداریم، اظهار کرد: با توجه به حجم قابل توجه خودروها و ترددهایی که در محورها داریم، انتخاب دیگری جز استفاده از فناوریهای نوین و هوشمند در حوزه راهها نداریم.
مومنی افزود: توسعه دوربینهای ثبت تخلف و کنترل سرعت یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت ترافیک است و تنها زمانی که بتوانیم سرعت خودروها را کنترل کنیم، میتوانیم به کاهش تصادفات و تلفات امیدوار باشیم.
وی با اشاره به آمار تصادفات در استان کرمانشاه گفت: اگرچه تنها پنج درصد از راههای استان بزرگراهی است، اما ۴۷ درصد تصادفات در همین بخش از راهها رخ میدهد و این آمار بیانگر نیاز فوری به تمرکز بیشتر بر ایمنسازی بزرگراههاست.
وی همچنین با استناد به آمار پزشکی قانونی از افزایش تصادفات فوتی در ششماهه نخست سال خبر داد و افزود: در ماههای اخیر وضعیت تا حدودی بهبود یافته و امیدواریم این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد.
سردار مهدی حاجیان فرمانده انتظامی استان کرمانشاه نیز در این مراسم با تقدیر از تلاشهای صورتگرفته درحوزه هوشمندسازی راه ها گفت: کرمانشاه طی سالهای گذشته در زمینه زیرساختهای جادهای و تجهیزات نظارتی با توسعهنیافتگی مواجه بوده، اما امروز با حمایت استاندار و پیگیری دستگاههای اجرایی، شاهد آغاز تحولی در این حوزه هستیم.
وی افزود: کاهش حوادث جادهای نیازمند نگاه علمی و فناورانه است و زیرساختها باید با استفاده از سامانههای هوشمند، دوربینهای نظارتی گسترده، پهپادهای پایش و تجهیزات تشخیص نقاط حادثهخیز تقویت شوند. حاجیان اظهار داشت: تنها حضور فیزیکی پلیس کفایت نمیکند و تجربه کشورهای توسعهیافته نشان داده که جادهها باید خودشان قابلیت شناسایی خطر را داشته باشند.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه سالانه بیش از ۴۰۰ نفر در استان کرمانشاه بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست میدهند، گفت: این آمار به معنای درگیر شدن صدها خانواده با تبعات اجتماعی و اقتصادی این حوادث است و ضرورت دارد اقدامات پیشگیرانه با سرعت بیشتری دنبال شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه سرعت خودروهای جدید افزایش یافته اما جادههای استان متناسب با این سرعتها توسعه نیافتهاند، تأکید کرد: بدون ابزارهای هوشمند نمیتوان کاهش مؤثر در تصادفات ایجاد کرد. وی همچنین به نیاز جدی استان برای توسعه پاسگاههای پلیس راه اشاره کرد و گفت: در برخی محورها تنها یک پاسگاه فعال است؛ بهعنوان مثال در محور اورامانات فقط پاسگاه روانسر فعال است، در حالیکه این مسیر کوهستانی و پرتردد نیازمند چند پایگاه کنترل ترافیک است. حاجیان خواستار تسریع در تکمیل پاسگاه در حال احداث گردنه شمشیر شد و افزود: قرارگاه تازه افتتاحشده میتواند به مرکز اصلی فرماندهی و کنترل عملیات هوشمندسازی جادهها تبدیل شود.
به گفته وی، برنامه جامع ترافیکی استان تدوین شده و در صورت اجرای کامل، کرمانشاه میتواند به یکی از استانهای پیشرو در مدیریت هوشمند جادهای تبدیل شود.
در ادامه این مراسم یزدان خسروی مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه نیز با قدردانی از همکاری دستگاههای مختلف در اجرای پروژه گفت:این احداث ساختمان قرارگاه پلیس راه فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه ظرف کمتر از دو سال و در زمینی به متراژ حدود ۴۳۰۰ متر ساخته شد و تمامی امکانات مورد نیاز پلیس راه در آن دیده شده است.
وی اعتبار هزینه شده برای احداث این پروژه را ۵۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این چهارمین ساختمانی است که ظرف حدود دو سال گذشته به بهرهبرداری رسیده و امیدواریم بتوانیم با همراهی سازمان راهداری کشور، سایر پاسگاههای پلیس راه استان را نیز بنا به نیاز نوسازی کرده و ساختمانهایی که در دست احداث است را هرچه زودتر به بهرهبرداری برسانیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه، هدف از احداث این ساختمانهای پلیس راه را نظمبخشی بیشتر به محورها و همچنین دسترسی آسانتر به محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه اعلام کرد.