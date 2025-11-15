خبرگزاری کار ایران
هشدار مرکز بهداشت خوزستان: ضرورت خودمراقبتی همزمان با آغاز بارندگی‌های پاییزی و بحران تنفسی

هشدار مرکز بهداشت خوزستان: ضرورت خودمراقبتی همزمان با آغاز بارندگی‌های پاییزی و بحران تنفسی
رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به بروز بحران تنفسی در پی اولین بارندگی‌های پاییزی در خوزستان گفت: خودمراقبتی و خودداری از مواجهه با فضای باز و قرار گرفتن در معرض اولین بارش‌ها الزامی است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهرداد شریفی اظهار کرد: در بیش از ۱۰ سال اخیر در اهواز و دیگر شهر‌های استان خوزستان با اولین بارندگی‌ها در فصل پاییز، تعداد زیادی از شهروندان با مشکلات تنفسی روبه‌رو می‌شوند؛ این مشکلات با علایم تنگی نفس، سرفه و خس خس سینه خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: هر چند علت قطعی این مشکلات هنوز به صورت دقیق مشخص نشده است، اما همواره از آن با نام بحران تنفسی بارندگی‌های پاییزی اهواز یاد می‌شود. در این شرایط ضمن آماده‌باش کادر درمانی برای خدمات‌رسانی به شهروندانی که دچار این مشکلات می‌شوند، بر خودمراقبتی در مواجهه با نخستین بارش‌های پاییزی به ویژه برای گروه‌های خطر از جمله سالمندان، کودکان، مادران باردار و مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای تاکید شده است.

شریفی گفت: هنگام اولین بارندگی پاییزی، در صورت بروز علایم تنگی نفس، سرفه، خس خس سینه به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه کنید. همچنین بیماران تنفسی در صورت پاسخ نگرفتن از دارو‌هایی که استفاده می‌کنید، به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: تمام شهروندانی که در سه سال گذشته، به دنبال اولین بارندگی پاییزی دچار علایم تنفسی شده‌اند باید دارو‌های خود را منظم مصرف و به پزشک خود یا نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه کنند.

شریفی اضافه کرد: افرادی نیز که به دنبال بارش‌های پاییزی، سابقه آسم و آلرژی یا تنگی نفس دارند به جز موارد ضروری، از منزل یا محل کار خود خارج نشوند. همچنین همه افراد دارای سابقه آسم و آلرژی، در صورت نیاز به خروج از منزل هنگام اولین بارش پاییزی، دارو‌های ضروری و اسپری خود را همراه داشته باشند و از ماسک مناسب استفاده کنند.

وی افزود: هنگام اولین بارش پاییزی، در‌ها و پنجره‌های منزل و محل کار خود را بسته نگه دارید و از منزل خارج نشوید و تا ۲۴ ساعت پس از قطع بارش، از انجام فعالیت‌های ورزشی در هوای آزاد خودداری کنید.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: تمام شهروندانی که به دنبال اولین بارش پاییزی دچار علایم تنگی نفس شده‌اند، برای شروع درمان و دریافت دارو‌های خود به مراکز درمانی مراجعه کنند. همچنین برای دریافت راهنمایی‌های لازم و پیشگیری از تنگی نفس هنگام اولین بارندگی پاییزی، می‌توانید به مراکز بهداشت نزدیک به محل زندگی خود مراجعه کنید.  

 

