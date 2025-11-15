خبرگزاری کار ایران
ضرب الاجل دادستان نهاوند به دارندگان و حمل کنندگان سلاح غیر مجاز

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند برای دارندگان سلاح های غیر مجاز و حمل کنندگان سلاح سرد ضرب الاجل تحویل سلاح تعیین کرد .

به گزارش ایلنا از همدان، عرفان رضایی  افزود:  از اهداف اصلی این اقدام طبق اعلام مقامات عبارت‌اند از تقویت امنیت عمومی و کاهش درگیری‌های احتمالی و در نهایت  پیشگیری از وقوع جرائم با محوریت حمل  سلاح‌های سرد و غیر مجاز می باشد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند تاکید کرد طرح جمع آوری اسلحه و مهمات غیر مجاز و سلاح سرد زمینه کنترل و نظارت بیشتر بر سلاح‌های موجود در دست مردم را تسریع خواهد ساخت.

وی تصریح داشت بر اساس دستور قضایی به ضابطین؛ دارندگان هر نوع سلاح سرد (مانند چاقو، قمه، شمشیر و...) بدون مجوز قانونی، با قید فوریت و ظرف 15 روز سلاح خود را به کلانتری‌های محل سکونت خود تحویل دهند.

 دادستان نهاوند در تکمیل این خبر افزود پس از پایان این مهلت، با افرادی که سلاح غیرمجاز در اختیار داشته باشند، با شدت و قوت  مطابق قانون برخورد خواهد شد.

رضایی در خاتمه این خبر تصریح داشت این اقدام در راستای ارتقای امنیت عمومی و افزایش احساس آرامش و امنیت شهروندان و پیشگیری از کاهش نزاع‌های دسته‌جمعی انجام شده است.

