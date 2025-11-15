تاکید استاندار همدان بر انتقال میدان میوه وتره بار

به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری شمسی روز شنبه در نشست راهبری استان همدان که با هدف بررسی طرح های اولویت‌دار از جمله وضعیت انتقال و ساماندهی میدان میوه و تره‌بار همدان و روند اجرای سیاست‌های حمایت از جوانی جمعیت تشکیل شد، افزود: حریم‌های قانونی، ضوابط زیست‌محیطی و الزامات ایمنی این طرح بررسی شده بنابراین باید بدون توقف ادامه یابد.

وی با بیان اینکه شهرداری همدان باید نقش مؤثری در مدیریت خدماتی و پشتیبانی از جمله جمع‌آوری پسماند، ایمنی و فرآیند انتقال ایفا کند از معاون عمرانی خواست جلسات مشترک برای انعقاد تفاهم نهایی با ذی‌نفعان برگزار کند.

استاندار همچنین با تأکید بر ضرورت آغاز هم‌زمان طرح های ترافیکی مرتبط، از شرکت شهرک‌های صنعتی، اداره‌کل راه و شهرسازی و سرمایه‌گذاران طرح خواست طراحی و اجرای اتصال میدان جدید میوه و تره بار به بزرگراه را در دستور کار قرار دهند تا از ایجاد گره‌های ترافیکی در آینده جلوگیری شود.

ملانوری شمسی تصریح کرد: هرگونه تأخیر در اجرای هم‌زمان این پروژه‌ها می‌تواند به شکل‌گیری معضل جدید شهری منجر شود.

وی در این نشست که گزارشی از جوانی جمعیت، روند تخصیص زمین، وضعیت ثبت‌نام‌ها و چالش‌های اداری این حوزه ارائه شد، گفت: اجرای سیاست جوانی جمعیت یکی از اولویت‌های قطعی دولت چهاردهم است و دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در اجرای تکالیف قانونی با سرعت و هماهنگی بیشتر عمل کنند.

طبق گزارش دستگاه‌های اجرایی، طرح انتقال میدان پس از طی مراحل قانونی در دوره مدیریت قبلی استان، به تصویب شورای برنامه‌ریزی رسیده و ۲۱ استعلام تخصصی از دستگاه‌های محیط‌زیست، راه، پدافند غیرعامل و سایر نهادهای ذی‌ربط اخذ و تأیید شده است.

