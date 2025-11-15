به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، نشست تخصصی بررسی راهبردها، برنامه‌ها و چالش‌های پیش‌رو در حوزه مقابله با بیماری‌های واگیر، با حضور نمایندگان سازمان جهانی بهداشت، مدیران مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، معاونان و مسؤولان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و جمعی از مدیران استانی، صبح جمعه ۲۳ آبان‌ماه در سالن رازی معاونت بهداشتی برگزار شد.

در این نشست، دکتر احمد رئیسی، رئیس اداره کنترل ناقلین وزارت بهداشت، با قدردانی از میزبانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، همکاری مشترک میان سازمان جهانی بهداشت، وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی را برای پیشبرد برنامه‌های کنترل بیماری‌های واگیر ضروری دانست.

وی با اشاره به نقش مؤثر نیروهای بهداشتی در سراسر کشور گفت: بهورزان، مراقبین سلامت و تیم‌های بهداشتی در دورترین نقاط کشور، با تلاش خستگی‌ناپذیر بار اصلی پیشگیری و کنترل بیماری‌ها را بر دوش می‌کشند و نقش آنها در سلامت جامعه غیرقابل انکار است.

دکتر رئیسی همچنین از حمایت استاندار هرمزگان، مدیر پدافند غیرعامل و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در اجرای برنامه‌های پیشگیری و کنترل تب دِنگی قدردانی کرد و افزود: سلامت مردم در اولویت نخست قرار دارد و بدون هماهنگی بین‌بخشی، دستیابی به نتایج مطلوب ممکن نخواهد بود.

ارائه گزارش عملکرد حوزه بهداشت استان

در ادامه، دکتر یحیی میرزاده، معاون بهداشتی دانشگاه، با استقبال از حضور نمایندگان سازمان جهانی بهداشت، این رویداد را فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات و ارتقای همکاری‌های بین‌المللی دانست. وی با ارائه گزارشی جامع از وضعیت بهداشت استان، ابراز امیدواری کرد که این نشست‌ها زمینه‌ساز تدوین برنامه‌های راهبردی و تقویت زیرساخت‌های سلامت در هرمزگان باشد.

تأکید سازمان جهانی بهداشت بر آموزش، همکاری منطقه‌ای و تقویت نظام مراقبت

پرفسور بندتّا الگرانزی، رئیس دپارتمان بیماری‌های واگیر سازمان جهانی بهداشت در دفتر مدیترانه شرقی، در سخنان خود ضمن قدردانی از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، حضور در منطقه و بازدید از خدمات نظام بهداشت و درمان استان را فرصت مغتنمی برای آشنایی نزدیک‌تر با عملکرد ایران عنوان کرد.

او گفت: از اینکه در این منطقه حضور پیدا کردم و از نزدیک با فعالیت‌های بخش بهداشت و مراقبت بیماری‌ها آشنا شدم، بسیار خوشحالم. هرچند تنها بخشی از فعالیت‌ها را مشاهده کردیم، اما آنچه دیدیم نشان می‌دهد که به‌ویژه در زمینه مبارزه با تب دِنگی، اقدامات مؤثر و هماهنگی خوبی میان مرکز بهداشت و دیگر دستگاه‌ها انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش آموزش عمومی افزود: برای کنترل ناقل بیماری، یعنی پشه آئدس، آموزش و آگاه‌سازی مردم اهمیت ویژه‌ای دارد. اقدامات پیشگیرانه باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

پروفسور الگرانزی با اشاره به بازدید خود از مرکز خدمات جامع سلامت منطقه اظهار داشت: مشاهده کردیم که خدمات مناسب و جامعی به مردم ارائه می‌شود و ثبت اطلاعات در سامانه الکترونیک، امکان تحلیل و تهیه گزارش‌های دقیق را برای تصمیم‌گیری فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه سازمان جهانی بهداشت سال‌هاست در سطوح مختلف ملی و استانی با نظام سلامت ایران همکاری دارد، ادامه داد: امیدواریم این همکاری‌ها همچنان با قدرت ادامه یابد. نقش سازمان جهانی بهداشت بیشتر در تسهیل همکاری‌های بین کشورها، تهیه راهنماهای فنی در بخش‌های پیشگیری، درمان، مراقبت و کنترل ناقلین و همچنین تشویق کشورها برای اشتراک‌گذاری داده‌ها و تجارب است.

او افزود: اشتراک‌گذاری اطلاعات میان کشورها و ارسال داده‌ها به سازمان جهانی بهداشت، به ما کمک می‌کند تا در سطح منطقه‌ای و جهانی، کنترل بهتری بر پشه آئدس و بیماری دِنگی داشته باشیم.

این نشست با حضور معاونان فنی، اجرایی و مدیران حوزه بهداشت استان ادامه یافت و مباحث تخصصی درباره تقویت نظام مراقبت، مدیریت ناقلین، آمادگی در برابر بحران‌های بهداشتی و ارتقای همکاری‌های بین‌بخشی مطرح شد.

